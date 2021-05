25 Maggio 2021









LA VICENDA

GUBBIO Sentenza confermata, con addebito di tutte le spese legali e una reprimenda per ingiuria nei confronti dell'imputato, da parte della Corte d'Appello del tribunale di Perugia, presieduto da Paolo Micheli, della condanna in primo grado l'11 novembre 2019 a due anni e sei mesi, oltre al risarcimento provvisionale di 8.000 euro alla vittima e l'interdizione nei settori pubblici, nei confronti del ventitreenne operaio romeno che nell'ottobre 2017 ha violentato brutalmente un'eugubina allora minorenne, oggi ventenne, alla quale era legato da una precedente relazione sentimentale. Lui l'aveva invitata a un incontro per chiarirsi, confidando di poter riallacciare la relazione, e appartandosi al parco di Coppo sul monte Ingino l'ha dapprima baciata in bocca e sul collo nonostante il suo rifiuto, fino a costringerla a un rapporto sessuale completo mentre lei cercava invano di liberarsi. Si è poi scusato nei giorni seguenti con una serie di messaggi al telefono. Lei preferendo voltare pagina non ha mai pensato di tornare con quel ragazzo, al quale aveva chiesto di non riferire cose sul proprio conto. Lui l'ha convinta con insistenza a rivedersi per chiarirsi e superare i contrasti. Evidentemente però le intenzioni erano altre e la situazione è degenerata.

L'incontro è infatti finito nel modo peggiore e le ha lasciato una profonda inquietudine. Non è stato facile assorbire e al contempo reagire. Ci ha pensato e non ha rimosso gli incubi passati in sua compagnia. La ragazza, duramente provata, si è confidata dapprima con due amici e poi con un insegnante che ha avvertito il preside per informare la madre e quindi i carabinieri. Una questione d'onore e dignità, non una vendetta. Da qui sono scattati la denuncia, il processo e il ricorso in appello, con l'assistenza legale di Tiziana Zeppa. La ragazza era stata ascoltata fino alla condanna in primo grado, con rito abbreviato come richiesto dall'imputato, emessa nel 2019 sugli elementi portati del pubblico ministero Laura Reale, mentre in appello l'accusa è stata sostenuta dal sostituto procuratore generale Tiziana Cugini. L'avvocato Ubaldo Minelli, che assiste il giovane e prospetta il ricorso in Cassazione, ha sostenuto pure in appello come il rapporto sessuale fosse stato consenziente e che il loro legame non era finito. Proprio questo passaggio è stato rigettato dalla corte d'appello che, in attesa delle motivazioni della sentenza, ha fatto esplicito riferimento a ricostruzioni ingiuriose nei confronti della vittima. Gli sono state confermate le attenuanti generiche.

Massimo Boccucci

