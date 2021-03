24 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







IL PROCESSO

No alla perizia psichiatrica per Fernando Polzoni, il giovane accusato di aver violentato quattro ragazzine nel giro di un anno, tra Corciano e il centro storico di Perugia. L'avevano richiesta i suoi avvocati Guido Rondoni e Daniela Paccoi, ricordando i suoi problemi di dipendenza da alcol e droghe, ma il giudice Lidia Brutti ha detto no, accogliendo invece la richiesta di rito abbreviato.

Si torna in aula il 20 aprile, con gli avvocati Giusi Mazziotta, Elena Cristofori e Silvia Corbucci che hanno chiesto per conto dei familiari delle ragazzine che hanno subito violenza di essere ammessi come parte civile nel processo. Le indagini e soprattutto le accuse per Polzoni, 20 anni, attualmente agli arresti domiciliari, erano emerse la scorsa estate dopo la denuncia di una minorenne che ha raccontato ai carabinieri di essere stata violentata in un vicolo del centro durante una serata con gli amici. A cui partecipava lo stesso ragazzo che, come se nulla fosse, dopo la violenza alla prima ragazzina ha molestato anche la sua amica.

La procura aveva già un fascicolo aperto sul giovane dopo la denuncia di una ragazzina che al momento dello stupro nell'area di un centro commerciale - aveva solo 13 anni, mentre l'ultima a chiedere giustizia era proprio una sua amica, che ha trovato la forza di denunciarlo dopo aver letto delle altre.