Sembra quasi uno scherzo della burocrazia. Che ha deciso di decidere fuori tempo massimo. O, ad assolvere i tempi del procedimento davanti al Tar, ai supplementari. Così il professor Antonio Rulli si vede riconosciute, con la sentenza numero 845 pubblicata venerdì, una parte delle doglianze per il posto da ordinario che è andato, nel 2018, al professor Nicola Avenia. Un riconoscimento arrivato il 26 ottobre qualche giorno prima del pensionamento(che scatta dal primo novembre), reso pubblico nel sito del Tar a pensione raggiunta e che costringe l'Università a rimettere mano alle carte.

Gli stimatissimi professionisti della sanità regionale si sono trovati avversari per la copertura di posto di professore ordinario nel settore scientifico disciplinare med/18 Chirurgia generale, bandita dall'Università di Perugia. Tra l'altro il prof Rulli ha chiesto anche l'annullamento dei verbali della commissione esaminatrice, della delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche dell'Università degli Studi di Perugia del 11 settembre 2018 e la delibera del Consiglio di Amministrazione dello stesso Ateneo del 25 settembre dello stesso anno che assegnavano il posto di ordinario al professor Avenia. Giusto 3 anni fa.

Rulli è passato per un ricorso al presidente della Repubblica poi trasposto al Tar. Nella graduatoria di merito impugnata, risultavano collocati al primo posto Avenia (con valutazione complessiva ottima) e al secondo posto Rulli (con valutazione complessiva buona). E quindi Avenia è stato correttamente indicato quale «candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche».

Il collegio del Tar (presidente Potenza, consigliere Mattei, estensore De Grazia)ha condiviso le censure di chi ha presentato il ricorso rispetto ad alcuni giudizi riportati nelle schede allegate «al verbale n. 2» perché, «non risultano considerati, senza alcuna motivazione, tipologie o categorie di titoli del prof. Rulli che avrebbero dovuto esserlo secondo i criteri di valutazione così come predeterminati nella riunione di insediamento».

Tra gli altri, per il Tarìr, sarebbero state omesse le valutazioni di titoli che riguardavano la partecipazione a gruppi di ricerca internazionali, la partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali e la partecipazione a comitati di redazione di riviste. Per questo motivo il Tar ordina all'Università una nuova valutazione «dei curricula dei due candidati, limitatamente agli aspetti ivi richiamati». Come finirà visti i tempi supplementari della sentenza?

