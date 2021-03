23 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







LA BATTAGLIA

Accusati di aver ampliato con l'inganno il volume di un rudere sulle colline del Trasimeno, a Lisciano Niccone, per realizzare ville con vista Trasimeno, ora rischiano fino a tre anni di reclusione, con il Comune che ha ordinato la demolizione della parte in costruzione ritenuta non regolare dai carabinieri forestali e dalla procura. Ma il Tar per il momento dà loro ragione e sospende l'efficacia dei provvedimenti impugnati e fissa la discussione al prossimo 9 novembre.

Quando i legali rappresentanti di una società perugina e i tecnici accusati «di aver realizzato una villa di 400 metri quadrati al posto di un vecchio rudere di 136», assistiti dagli avvocati Francesco Crisi e Pierpaolo Davalli, sono certi di poter dimostrare la correttezza del proprio operato. Tutto parte da un'indagine dei carabinieri forestali di Passignano che hanno scoperto il presunto abuso con l'ausilio di immagini satellitari confrontate con le carte catastali. Secondo i militari «il piccolo fabbricato risalente al 1934, nel 2019 poco prima del rilascio del permesso a costruire era stato ingrandito ad arte attraverso la realizzazione di alcuni muri perimetrali posticci». In pratica, la società avrebbe «richiesto e ottenuto dal Comune di Lisciano Niccone un permesso a costruire per la ristrutturazione di un casolare basato su una falsa rappresentazione delle dimensioni e volumetrie esistenti».

Versione fortemente contestata dalle difese. Partendo dal fatto che il permesso a costruire sia stato «legittimamente» concesso dall'amministrazione e che la notizia di reato è stata comunicata un anno e mezzo dopo la concessione. La parola, intanto, passa al Tar. Che per adesso, sospendendo la demolizione, ha considerato «la prevalenza del pregiudizio grave e irreparabile lamentato dalla parte ricorrente» essendo le ville quasi ultimate.