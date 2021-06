OLTRE I BANCHI

Dopo il restyling del giardino all'Infanzia il Piccolo Principe, anche al plesso Villaggio Kennedy (Direzione Didattica 2 Comparozzi) si alza il velo sul progetto dell'aula verde. Una importante valorizzazione dell'area esterna del la scuola di via Cotani, frutto della stretta collaborazione tra il personale, il comitato dei genitori e l'amministrazione comunale che hanno fatto rete per riqualificare uno spazio, in precedenza inutilizzato, per riservarlo alla didattica all'aperto, particolarmente preziosa in tempi di Covid-19. Ieri mattina l'inaugurazione alla presenza del vice sindaco Gianluca Tuteri, del dirigente scolastico Giovanni Tofanetti, delle insegnanti e delle quinte della Primaria (attualmente il Villaggio Kennedy, composto da scuola Infanzia e Primaria, ospita circa 218 bambini).

Il progetto, hanno spiegato i docenti «nasce in realtà prima dell'emergenza sanitaria che, inevitabilmente, ha imposto una frenata significativa in termini di realizzazione dello spazio. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di far vivere ai bambini un luogo non convenzionale dove socializzare, divertirsi e accrescere le conoscenze, fruendo di un ambiente verde a contatto con la natura». A finanziare il progetto anche il comitato mensa dei genitori del plesso, oltre al ricavato della vendita (pre Covid) dei lavori dei bambini esposti durante il mercatino in occasione del Natale. Il Comune ha provveduto a riqualificare e mettere in sicurezza l'area. Tuteri ha precisato «che l'inaugurazione rappresenta il coronamento di un'unione tra il buon senso dei singoli ed il senso comune». Ha poi annunciato che l'amministrazione sta lavorando a progetti che prevedono la realizzazione di aule all'aperto per favorire la didattica all'esterno per tutto il corso dell'anno scolastico: «Ciò rende più forti i bambini e dà loro stimoli in più favorendo l'osservazione degli spazi e la vita in mezzo al verde».

