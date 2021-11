Sabato 20 Novembre 2021, 05:02

OLTRE I BANCHI

Un progetto nato più di sei anni fa, ma atteso dalle famiglie del territorio da oltre venti. Già operativa da settembre, è stata inaugurata ieri la nuova scuola di Villa Pitignano, che ricade nel territorio dell'Ic Perugia 14 della dirigente Cristina Potenza. Il centro per l'Infanzia di via della Vecchia Fornace, acquisito dal Comune, è frutto di una permuta (dal valore di circa 2,1 milioni) con un immobile di proprietà in via Oberdan. Immobile al top in fatto di caratteristiche: «L'edificio è antisismico, con classe energetica A4, fotovoltaico, isolamento dell'involucro esterno e infissi a taglio termico e spazi diversificati per le attività», ha detto al Messaggero la dirigente dell'unità operativa Edilizia scolastica del Comune Monia Benincasa. Realizzata dalla Sirit, azienda del posto, la scuola ha una superficie coperta di circa 1.800 metri quadrati, più 5mila di aree esterne incluso un parcheggio pubblico. La scuola ospita 4 sezioni dell'Infanzia e 3 del Nido comunale La Giostra più, al momento causa lavori, 3 sezioni dell'Infanzia Fantabosco di Ponte Felcino. Ieri mattina all'inaugurazione, oltre alla preside Potenza e alla coordinatrice del Nido Elisa Palmi, tante famiglie e una grande rappresentanza del Comune. Dal sindaco Andrea Romizi al vice Gianluca Tuteri (Scuola), poi l'assessore Edi Cicchi (Sociale) e i dirigenti Benincasa e Roberta Migliarini (Servizi alla persona) e il parroco Nicolò Gaggia. Dal sindaco un punto sul lavoro fatto per l'edilizia scolastica. «Abbiamo 110 scuole, siamo intervenuti o con lavori già fatti o progetti finanziati su 30 scuole in 7 anni. Un'impresa incredibile. Questa era molto attesa ed è una soddisfazione consegnarla ai cittadini». Come ricordato dall'assessore Cicchi «sono più di 20 anni che un comitato di genitori chiedeva una scuola sicura per i figli». Proprio su questo la preside Potenza ha detto che «è un grande sogno che si realizza per territorio, che era in attesa da molti anni». «È in luoghi come questo che si pongono le basi per creare una società con meno differenze, quindi la società sana per eccellenza», ha aggiunto il vicesindaco Tuteri.

Riccardo Gasperini