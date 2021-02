L'INCHIESTA

LISCIANO NICCONE Sono accusati di aver realizzato una villa abusiva sulle verdi colline del Trasimeno e ora rischiano fino a tre anni di reclusione. Intanto il Comune dove è stato individuato l'immobile oggetto dell'indagine particolareggiata grazie all'utilizzo della tecnologia satellitare, Lisciano Niccone, ha ordinato la demolizione della parte in costruzione ritenuta dalle forze dell'ordine che hanno seguito l'indagine, non regolare. Tutto è stato scoperto grazie anche all'ausilio degli strumenti avanzati di cui dispongono gli stessi militari dell'Arma ai fini delle indagini, con la visione dettagliata di tutti i particolari della costruzione, da parte dei carabinieri forestali, grazie all'ausilio immagini prodotte dal satellite, confrontate poi con le carte catastali comunali del luogo preciso dove l'immobile era stato censito. Un'indagine minuziosa che ha poi permesso di far avviare la procedura penale di rito a carico dei presunti responsabili. In tutto sono state denunciate tre persone per aver realizzato una villa di 400 metri quadrati al posto di un vecchio rudere di 136 metri quadrati, una denuncia che arriva in seguito ad articolate indagini, condotte dai carabinieri forestali di Passignano sul Trasimeno che evidenziano «di aver accertato che il piccolo fabbricato risalente al 1934, nel 2019 poco prima del rilascio del permesso a costruire era stato ingrandito ad arte attraverso la realizzazione di alcuni muri perimetrali posticci».

«Sulla base della consultazione di immagini satellitari e catastali - fanno ancora sapere i militari che hanno condotto le indagini - è stato constatato che, il legale rappresentante di una società e due tecnici, avrebbero richiesto e ottenuto dal comune di Lisciano Niccone un permesso a costruire per la ristrutturazione di un casolare basato su una falsa rappresentazione delle dimensioni e volumetrie esistenti».

In particolare, come affermano gli stessi militari «con le false attestazioni i tre, avrebbero simulato l'esistenza di un casolare antecedente ai lavori di 400 metri quadrati». A questo punto il comune di Lisciano Niccone, «indotto in errore dalle false attestazioni - sottolineano gli stessi carabinieri - ha di conseguenza annullato il permesso a costruire e richiesto la demolizione della parte costruita abusivamente. La zona interessata dall'indagine è di particolare pregio naturalistico in quanto ricade all'interno di un sito di interesse comunitario».

A carico degli indagati, fanno sapere gli uomini del corpo forestale di Passignano, «è stato avviato un procedimento penale che prevede una pena fino a tre anni di reclusione»

