Martedì 30 Novembre 2021, 05:02

VITA DI CLUB

Dal 1977, anno di fondazione la Compagnia dei Vignaioli e Tavernieri non aveva mai avuto un periodo di sospensione della sua attività così lungo come questo imposto dal Covid. Ma finalmente Consorelle e Confratelli, così si chiamano gli appartenenti al sodalizio che trae la sua ispirazione, nella antiche carte perugine, hanno potuto rincontrarsi per riprendere gli appuntamenti dettati dallo statuto. Uno statuto che ricalca quello della perugina Arte dei Tavernieri, Albergatori e Panecocoli, risalente al 1379 che, stilato in Perugia, riuniva tra i suoi associati gli abitanti della città del Grifo, dei borghi, sobborghi, e contado che esercitavano quelle attività. Dopo più di seicento anni da quelle regole, in omaggio al vino più buono e ricercato, quello di Torgiano, la Compagnia ha trovato la sua sede in quella Comunità. Seguendo gli antichi dettati istitutivi, la ripresa dell'attività è stata solennizzata secondo le regole che impongono i rigidi protocolli che seguono le ricorrenze legate al vino. Ecco allora che l'attuale Consiglio dei rettori, composto dal Camerlengo Mauro Fico, dal vice camerlengo Sergio Mercuri, dal Massaro Rolando Torresi, dal cancelliere Luigi Bucataio, e dai consiglieri Erasmo Natalini, Luigi Minelli, Attilio Persia, Vincenzo Scaccianoce, hanno dato appuntamento ai Confratelli e alle Consorelle, a Le Tre Vaselle di Torgiano per tenere uno dei tradizionali convivi annuali. Ovviamente hanno sfilato indossando i tradizionali costumi medievali, ripresi da antichi quadri dell'epoca, con berretta rossa e tunica verde mantello, collare rosso verde con medaglia.

Nel corso della serata, sono stati intronizzati i nuovi Confratelli che avevano fatto richiesta di entrare nella Compagnia. La cerimonia, secondo la tradizione, prevede il tocco sulle due spalle di ogni candidato con un antichissimo tralcio di vite, l'imposizione del collare con la riproduzione di una antica medaglia, e la lettura della promessa solenne. La promessa, tra i vari impegni elenca quello di divulgare i prodotti agricoli e l'arte culinaria del territorio. Il Consiglio dei Rettori della Compagnia, nell'ultima seduta ha approvato l'ammissione di Rita Bartoloni, ex dirigente Istat; Arnaldo Ceccato, ex generale dell'Aeronautica; Enrica Dozzini, impiegata; Antonella Giovannini, imprenditrice vitivinicola; Paolo Spacchetti, avvocato. Secondo lo spirito fondativo la serata è proseguita con un convivio a base di piatti delle ricette tradizionali innaffiati dagli ottimi vini della Doc Torgiano. In chiusura di serata il Camerlengo Mauro Fico, ha dato appuntamento a vecchi e nuovi confratelli per l'altro evento canonico, che avrà luogo il 23 aprile, per accendere i fuochi propiziatori in onore di San Giorgio, protettore delle vigne. Ma in attesa di quel giorno ha rammentato a tutti i membri della Compagnia, di impegnarsi nei compiti statutari promuovendo la celebrazione di antiche usanze e i prodotti della terra umbra.

Luigi Foglietti