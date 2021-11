Lunedì 29 Novembre 2021, 05:01

LA NOMINA

Insediamento al vertice della direzione regionale dei vigili del fuoco. Da oggi l'ingegner Francesco Notaro, fino a ieri comandante di Roma, dopo essere stato nominato dirigente generale è stato assegnato in Umbria. È un ritorno a Perugia, visto che dal settembre 2017 al settembre 2018 è stato comandante provinciale.

Entra nei vigili del fuoco nel 1994 prestando servizio alla direzione interregionale Veneto. Nel 1998 è trasferito a Roma all'Ispettorato formazione professionale, ora direzione centrale per la formazione.

Nella sua carriera ha partecipato a numerosi interventi di soccorso anche in ambito delle principali calamità naturali che hanno colpito il paese.

Nel luglio 2006 è nominato dirigente ed ha svolto dapprima l'incarico di dirigente addetto presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano e, successivamente, quello di Comandante Provinciale di Grosseto. Dal 2009 al 2014 ha diretto il Nucleo Investigativo Antincendi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, dal gennaio 2014 al settembre 2015 è stato Comandante Provinciale di Taranto. Nominato dirigente superiore nel luglio 2015 assume, da settembre 2015, l'incarico di Comandante Provinciale di Padova dove rimane sino a marzo 2017.

Dal 20 marzo al 20 settembre 2017 ricopre l'incarico di Comandante Provinciale di Livorno. Ha ricoperto anche l'incarico di Dirigente dell'Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco