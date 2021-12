Domenica 5 Dicembre 2021, 05:02

LA PATRONA

Celebrata al comando provinciale di Perugia in forma ristretta a causa dell'emergenza Covid la ricorrenza di Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco.

Presente il prefetto Armando Gradone e il sindaco Andrea Romizi.«È stato un anno difficile ma allo stesso tempo costruttivo, perché siamo riusciti a garantire, ai cittadini tutte le nostre attività istituzionali» ha sottolineato il comandate provinciale, l'ingegner Francesco Orrù. «Dobbiamo continuare a farlo - ha aggiunto - cercando di dare le giuste risposte alle nuove emergenze cui stiamo assistendo, non solo legate alla pandemia ma anche quelle dovute ai mutamenti climatici».

«Il Comando di Perugia nel corso del 2021 - ha ricordato Orrù - ha sostenuto un'intensa attività operativa, con, fino ad oggi, complessivamente circa 14.000 interventi di soccorso, mediamente 42 al giorno. Siamo consci ed orgogliosi di appartenere ad una Istituzione che è, e vuole essere sempre più elemento di certezza per il Paese. I vigili del fuoco sono una sicurezza per la comunità locale perché vengono incontro ai bisogni dei cittadini che ricorrono a loro quando si trovano in difficolta e che in alcuni momenti, rappresentano l'ultima risorsa».