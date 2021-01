© RIPRODUZIONE RISERVATA

VITA DI QUARTIEREDecine di metri di nastro di videocassette sparsi per un quartiere. Sembra assurdo, ma è quel che è successo a Ferro di Cavallo, dove ad essere preso di mira è stato in particolare il parco adiacente l'ipogeo di San Manno ed i plessi scolastici, fino al versante che si affaccia su via Gregorovius e via Massaia. Lungo i vialetti pedonali sono comparsi metri e metri di nastro di vhs, fatte poi a pezzi. Il risultato? Plastica ovunque. E tanta rabbia per un gesto difficile da spiegare. C'è chi ha provato a sdrammatizzare con una battuta: «Ma che hanno fatto la guerra delle videocassette?».Una battuta raccolta ieri mattina lungo i vialetti dell'area verde che appariva letteralmente trasformata. Tant'è che c'è subito chi ha messo mano al degrado, provando a rimuovere una buona parte di materiali. Impresa non facile perché i nastri erano stati lanciati anche sui rami degli alberi, e ieri mattina molti erano ancora li a sventolare a ogni soffio di vento. Come fosse il set di un film, ma la scena raccontava solo un gesto sconsiderato compiuto da chissà chi. Stando a quanto spiegano i residenti della zona, grida e un via vai di ragazzi del quartiere ci sarebbe stato nel pomeriggio e tardo pomeriggio di giovedì. Sembrano quelli i momenti i cui, probabilmente, è andata in scena quella ribattezzata come la guerra delle videocassette. Moltissime sono state trovate a pezzi. Oltre che sfilare i nastri, sono state tutte rotte. Dunque bobine e le varie parti sono finite a terra. Una residente nella prima serata di giovedì ha scattato alcune foto, raccontando tutto sui social.«Queste le condizioni del parco dietro San Manno questa sera...», ha scritto senza aggiungere altro. Perché quelle immagini si commentano da sole. Probabilmente il frutto di un pomeriggio di grande noia, movimentato in un modo non certo giusto. Quantomeno per i rispetto che meritano i parchi cittadini, troppo spesso presi di mira con atti vandalici di vario tipo. Ma se di solito spuntano rifiuti e panchine danneggiate, quel che è accaduto a Ferro di Cavallo è del tutto nuovo. E tanti, oltre che sul gesto, si interrogano sulla provenienza di quelle vhs. C'è chi ricorda un grosso cumulo presente da molto tempo a breve distanza dal parco.IN VIA CAPITINIAltra zona, diversa segnalazione. Quella relativa ad un nuovo avvistamento di cinghiali in città. Un cittadino alla guida della propria auto se ne è trovato di fronte uno, la scorsa sera, in via Capitini all'altezza della stazione minimetrò Case Bruciate. L'animale, di grosse dimensioni, ha attraversato la strada dirigendosi verso via Fasani, zona dove in più occasioni sono stati avvistati cinghiali e trovate evidenti tracce del loro passaggio. A breve distanza, lungo strada Perugia-San Marco, è recente il maxi attraversamento di almeno 15 esemplari diretti a Montegrillo. È solo una delle tante segnalazioni sulla presenza di questi animali selvatici che, nell'ultimo anno, pare essere notevolmente aumentata, forse complice anche il minore traffico legato alle restrizioni e alla situazione sanitaria.Riccardo Gasperini