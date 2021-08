Mercoledì 4 Agosto 2021, 05:01

IL CASO

MAGIONE «Facciamo la videochiamata tutte e due soli come l'altra volta te lo ricordi?». «Sì, certo». «Possiamo farla almeno così così almeno domani almeno mi compro le sigarette perché non ho una sigaretta da ieri sera». A parlare sono un giovane di Termini Imerese e padre Vincenzo Esposito, il parroco di San Feliciano arrestato ieri dai carabinieri, su ordine della procura di Palermo, per prostituzione minorile aggravata. Perché in quella telefonata, la prima di cui gli investigatori hanno avuto riscontro nell'ambito delle intercettazioni disposte per un'altra indagine, il religioso stava trattando il pagamento di sessanta euro in cambio di videochiamate e riprese a sfondo sessuale con altri due giovani amici, tutti minorenni all'epoca dei fatti, avvenuti tra aprile e luglio. «Per adesso ve ne mando sessanta anche perché sono tanti per me sai, veramente», si giustifica il prete al telefono, con i soldi necessari presi anche dalle offerte dei fedeli («Se arriva qualche cosa», spiega).

LE RICARICHE

Video chat con sesso a pagamento, attraverso ricariche telefoniche o di carte postepay e piccoli «regalini», con almeno quattro ragazzi tra i 16 e i 17 anni, tutti della cittadina palermitana, per cui il gip Fabio Pilato ha disposto gli arresti in carcere: il religioso, 63 anni, è infatti attualmente recluso nell'istituto penitenziario di Spoleto. E in 142 pagine, durissime, di ordinanza di custodia cautelare il giudice siciliano riporta decine di telefonate, accordi di contatti su WhatsApp o Facebook e parla del sacerdote come «aduso a pratiche sessuali illecite», che ne rivelano «anche le sistematiche modalità di consumazione, la pervicacia e l'insistenza nell'avanzare le richieste, sempre dietro la prospettazione di una ricompensa economica conseguita al soddisfacimento degli istinti perversi». Il sacerdote «ha saputo impostare un gioco psicologico di dipendenza, ed anche di affetto», dice il gip, «inducendo in tentazione i ragazzini con le ricompense economiche, e così approfittando delle umili origini e della situazione di bisogno». Una «condotta criminosa» di cui ha approfittato anche la mamma di uno dei diciassettenni, che come risulta dalle carte ha chiesto al figlio di mandare un video hard al parroco, dividendo i compensi e per cui è stata ristretta agli arresti domiciliari.

SEQUENZA CRIMINALE

«A me piacerebbe fare l'amore con te e con lui insieme... che non l'ho fatto mai in tre...», dice al telefono Esposito, padre Vincè per i giovani siciliani finiti nelle «sue trame», ribadisce Pilato, ricostruendo quel «paradigma della sequenza criminale, costituita dalle richieste di prestazioni sessuali - essenzialmente incentrate su filmati e videochat -, in cambio della dazione di danaro». Uno spaccato davvero inquietante che unisce, in una virtuale linea di costa, San Feliciano e il lago Trasimeno con Termini Imerese. Una linea di alta marea che ritirandosi ha svelato un uomo di chiesa «privo di poteri di autocontrollo» e «in preda ai suoi impulsi», insiste il gip del tribunale di Palermo. «Conosco bene la persona, ovviamente sono meravigliato di tutto», ha commentato all'Adnkronos l'avvocato Renato Vazzana, legale del prete originario di Caltavuturo e spedito («All'improvviso, in fretta e in furia», ricordano ora i parrocchiani) a San Feliciano. «Ho parlato con lui durante l'arresto ha detto l'avvocato - e l'ho trovato molto sereno seppure amareggiato. È molto agguerrito. Domani (oggi, ndr) nell'interrogatorio andrà a contestare tutte le accuse».

Egle Priolo