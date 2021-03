5 Marzo 2021

Entro una ventina di giorni potrebbe entrare in funzione il nuovo impianto meccanizzato Cupa-Pellini-Priori. Una data per il via ancora non c'è, ma è certa invece quella del nuovo sopralluogo dei tecnici dell'Ustif (l'Ufficio speciale trasporti a impianti fissi del ministero dei Trasporti) che saranno in città al martedì o al massimo mercoledì. L'ha assicurato il Comune ieri nella nuova riunione online organizzata con i cittadini, commercianti e associazionismo della zona (su impulso dell'associazione Priori). In collegamento il sindaco Andrea Romizi, l'assessore Otello Numerini, il mobility manager Leonardo Naldini e, fra gli altri, Maria Antonietta Taticchi per l'associazione Priori. Dalll'ingegner Naldini il cronoprogramma di massima. Cioè la verifica del personale Ustif tra meno di una settimana, poi passaggio della documentazione e «la settimana successiva, effettiva apertura delle scale». Salvo ulteriori disguidi, che però non dovrebbero esserci stavolta. Il Comune, grazie ad una serie di contatti diretti con il ministero, il nuovo dirigente Ustif di Roma e la ditta Kone (esecutrice dei lavori), ha spinto per un confronto che ha portato, celermente, alla risoluzione delle problematiche emerse dopo il primo sopralluogo. Le criticità erano legate, come spiegò tempo fa l'amministrazione, solo ad alcuni risultati di una prova di verifica normativa in caso di blocco della scala. Sul cronoprogramma tracciato tecnici e Comune si sono detti «abbastanza fiduciosi». Sono ora in corso alcune valutazioni per capire come annunciare al meglio l'apertura dell'impianto e dotare l'area di una nuova segnaletica, che potrebbe essere realizzata anche con alcune economie di cantiere. Di certo la città chiede di fare presto perché l'impianto risulta vitale soprattutto per la zona di via dei Priori, dove le attività commerciali hanno risentito non poco della lunga chiusura. Chiusura che, con le restrizioni in corso causa pandemia, rende l'area ancora meno popolata, portando anche a situazioni di insicurezza, manifestate anche ieri nel corso del collegamento. Il nuovo impianto di certo, una volta aperto, riporterà persone nella zona. Quando arriverà il via libera, la città potrà usufruire di scale mobili all'avanguardia, più larghe (da 60 centimetri a 1 metro). Completamente rinnovata anche la copertura: al posto del vecchio plexiglas sono arrivati pannelli che incorporano anche elementi fotovoltaici. Nuove anche le luci, tutte a led, e spinta alla sicurezza con telecamere di ultima generazione.

Riccardo Gasperini