30 Marzo 2021

L'APPELLO

L'apertura delle scale mobili di viale Pellini, attesa in particolare da residenti e commercianti della zona di via dei Priori, lascia spazio agli altri cantieri previsti per la zona.

Nel giorno dell'inaugurazione il Comune ha assicurato che il giro di vite, sia per i lavori relativi al parco delle mura che per il piano sopraelevato del parcheggio a sbarra di viale Pellini, arriveranno a breve. Ma le rassicurazioni non interrompono il pressing.

Alle voci dei cittadini si aggiunge quella di due consiglieri comunali, Francesco Zuccherini (Pd) e Fabrizio Croce (Ipp). «Dopo due anni di lavori e gravi ritardi accumulati, sono state finalmente riaperte le scale mobili di via Pellini. Ora bisogna riqualificare rapidamente il parcheggio antistante, sistemando e riaprendo il secondo piano. In base alle tempistiche che ci erano state date dal Comune e da Saba, siamo già in forte ritardo».

Scatta così l'appello per fare presto. «Abbiamo presentato un'interrogazione alla giunta, per sollecitare ad iniziare i lavori, per chiedere le motivazioni dell'ulteriore ritardo accumulato e per impegnare Comune e Saba a riconsegnare un parcheggio riqualificato e funzionale alla cittadinanza. In particolare per garantire un comodo accesso al centro storico e dare una nuova vita a via dei Priori, che più di altri luoghi ha risentito della crisi e della chiusura prolungata delle scale mobili».