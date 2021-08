Martedì 10 Agosto 2021, 05:01

LA VICENDA

GUBBIO Quella strada alle porte della città è sempre pericolosa, anche perché in quel tratto di viale della Rimembranza i mezzi sono portati ad aumentare la velocità e chi attraversa sulle strisce pedonali ha comunque troppo da temere.

L'ultimo incidente ha visto coinvolto, domenica scorsa, un settantanovenne investito da un'auto sulle strisce davanti al bivio per via del Risorgimento: è stato portato in ospedale dove per fortuna ha riportato soltanto lievi ferite ed è stato dimesso. Le reazioni ci sono state e si è aperta la questione di come rendere più sicura la strada particolarmente transitata. Alcuni residenti, proprio a fronte dell'ennesimo incidente stradale, hanno coinvolto qualche consigliere comunale affinché la problematica venga portata all'attenzione dell'assemblea consiliare di palazzo Pretorio. Ora la situazione potrebbe approdare in consiglio comunale con due richieste urgenti avanzate dagli stessi residenti: una generale riqualicazione di viale della Rimembranza a cominciare dall'illuminazione pubblica che risulta pressoché inesistente e lo spostamento delle strisce pedonali presenti di fronte all'incrocio con via del Risorgimento in un punto maggiormente visibile e rettilineo dello stesso viale, rimuovendole dalla semicurva perché quella collocazione crea più pericoli che vantaggi.

A quest'ultimo incidente ha assistito diversa gente che ha prestato i soccorsi accompagnando l'anziano dapprima a casa per poi essere trasferito con il 118 all'ospedale di Branca per un controllo al pronto soccorso senza aver riportato danni particolare tanto da poter tornare a casa superando lo spavento. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Gubbio, guidata dal capitano Fabio Del Sette, per i rilievi del caso ricostruendo quanto accaduto. Non si tratta del primo incidente di questo tipo che si verifica in quel tratto della via, tanto che la segnalazione sulla pericolosità è stata fatta anche ai carabinieri esprimendo disappunto e preoccupazione, fino a esternare le critiche all'amministrazione comunale sensibilizzata invano sul tema e adesso chiamata a prendere una posizione. Si fanno sentire anche i commercianti che rimarcano come la strada sia continuamente minata dagli incidenti, chiedendo maggiore attenzione che non sia rivolta perlopiù alle strade nelle frazioni come si riscontra in interpellanze e interrogazioni.

Massimo Boccucci

© RIPRODUZIONE RISERVATA