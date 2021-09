Martedì 28 Settembre 2021, 05:04

Ripopolare di cittadini le strade e i vicoli del centro puntando sulla riscoperta della storia dei quartieri. L'iniziativa è quella promossa dal Tavolo delle associazioni del centro storico, organo riconosciuto come soggetto rappresentativo dei residenti della città vecchia, che prenderà il via sabato con Ottobre nei borghi, passeggiando con i perugini che hanno fatto la storia.

Cinque passeggiate nei cinque rioni, un modo per far conoscere l'acropoli ai residenti anche grazie a Perugia in App, lo strumento di fruizione turistica realizzato da palazzo dei Priori. «Ottobre nei borghi è la prosecuzione di una seria di visite guidate che ha preso già il via nel 2018 sotto il nome Conosci Perugia ha detto Gianfranco Faina, presidente del Tavolo delle associazioni del centro storico perugino per far conoscere la storia e le ricchezze artistiche dei rioni, ma anche il loro straordinario tessuto urbano. Ci rivolgiamo a tutti, grandi e piccini, e l'obiettivo è quello di far conoscere un borgo agli abitanti degli altri borghi». Iniziative che, come spiegano dall'organo che coordina le attività nell'acropoli, hanno avuto successo e che ora vengono riproposte in chiave 4.0, con il supporto dello strumento digitale voluto dall'assessorato al Turismo del Comune per una migliore fruzione del territorio e non solo dei borghi cittadini.

DA GALILEI A CAPITINI

Ci sono le storie e i luoghi di Grifone Baglioni e della signoria che governò Perugia, il matematico Giuseppe Neri che ospito nella sua casa a Perugia Galileo Galilei, il politico originario di Porta Pesa Lello Rossi, Maria Bonaparte Valentini, nipote dell'imperatore. Ma tra i personaggi che fecero la storia in città c'è la comunità ebraica che viveva in un quartiere in centro o i bersaglieri che entrarono da Porta Margherita ponendo termina alla lunga lotta di liberazione della dominazione pontificia.

CORSO GARIBALDI

Donne e uomini artisti, musicisti, sportivi, studiosi, mistiche e santi, ma anche semplici abitanti dei borghi che hanno lasciato un segno in città. Si parte sabato, alle 16, con la prima tappa che si svolgerà nel rione Sant'Angelo. Passeggiando lungo corso Garibaldi e i suoi vicoli, si incontreranno i luoghi dell'artista Arturo Checchi, le storie della famiglia Ansidei, di Domenico Lupattelli e Vittorio Gorino, della Gilda di San Marco, dei santi Francesco e Domenico, Aldo Capitini e Giuditta Brozzetti. I sabati successivi toccheranno a Porta Eburnea (9 ottobre), Porta Sole (16 ottobre), Porta Santa Susanna (23 ottobre) e infine San Pietro (30 ottobre). Passeggiate e visite guidate che si svolgeranno esclusivamente outdoor, e quindi all'esterno, a cui si può partecipare anche accompagnati dal proprio animale domestico. Per ulteriori informazioni e prenotazioni si può contattare il numero 371/3116801, anche su whatsapp.

Cri. Map.