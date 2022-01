Martedì 25 Gennaio 2022, 05:01

VIABILITÀ

Da oggi e fino al 7 febbraio possibili modifiche alla viabilità (senso unico alternato di marcia o restringimento delle corsie di marcia) fra via Settevalli e via Tuzi, nell'area sottostante il viadotto Settevalli. Tocca Perugia il progetto avviato da Anas sulla sicurezza di ponti e viadotti. Le modifiche alla viabilità, previste con una ordinanza della struttura Sicurezza del Comune, saranno infatti necessarie per consentire i lavori di installazione di un moderno sistema di monitoraggio strumentale. È il secondo impianto per la rete regionale di competenza Anas (il primo sistema è stato installato sul viadotto Toano a Terni), il primo per Perugia.

L'obiettivo del progetto è quello di effettuare, tramite sensori, misurazioni in continuo delle caratteristiche dinamiche delle opere per individuare eventuali variazioni del comportamento strutturale. Una aggiunta, va sottolineato, ai tradizionali controlli effettuati di persona da Anas, che rimarranno nel tempo ma saranno integrati dai nuovi sensori. Dunque arriva anche nel tratto cittadino del Raccordo Perugia-Bettolle una spinta alla sicurezza della rete viaria. Nel dettaglio, come riporta il sito Anas, le misure acquisite dai sensori accelerometrici che verranno installati anche sul viadotto Settevalli, saranno analizzate da un software dedicato all'elaborazione dei dati e alla determinazione delle proprietà dinamiche della struttura. La tecnologia dei sensori, unitamente alla consolidata attività di sorveglianza ispettiva effettuata dai tecnici, consentirà non solo di migliorare ulteriormente il monitoraggio continuo, ma anche di programmare i necessari interventi di manutenzione in caso di problemi.

PERUGIA-ANCONA , LAVORI

Intanto Anas ha reso noto che proseguono i lavori di ampliamento a quattro corsie della statale 318 tra Valfabbrica e Casacastalda. Per consentire le operazioni di varo del viadotto Calvario, sarà necessaria la chiusura temporanea del tratto in entrambe le direzioni. La strada sarà chiusa in orario notturno dalle 21 di domani alle 6 del giorno successivo per consentire l'accesso delle gru nell'area di cantiere. Poi, per consentire il varo dell'impalcato, sarà necessaria una ulteriore chiusura per una giornata, prevista tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio. Il traffico sarà deviato sul vecchio tracciato della statale con uscita obbligatoria allo svincolo di Valfabbrica e rientro allo svincolo di Casacastalda per il traffico in direzione Ancona (viceversa per il traffico in direzione Perugia). Il tratto da raddoppiare, in particolare, è lungo circa 3 chilometri, di cui 2,4 in galleria. Comprende anche due viadotti per 190 metri complessivi: il Tre Vescovi e il Calvario. La spesa ammonta a 135 milioni di euro.

Riccardo Gasperini