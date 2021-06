VIABILITÀ

Un pomeriggio da incubo. Con la E45 di fatto spaccata in due e con pesantissime ripercussioni anche per Perugia e la zona dei Ponti. È quanto accaduto ieri, poco dopo le 18, quando il conducente di un camion che trasportava liquami è finito fuori strada: l'autista è stato estratto dalla cabina dai vigili del fuoco, trasferito in ospedale dal 118 mentre polizia stradale e personale Anas erano all'opera per ripristinare la circolazione il prima possibile.

Purtroppo, visto anche il fatto che i vigili del fuoco hanno dovuto aspettare circa un'ora per il recupero del mezzo finito nel campo a fianco della E45 dal momento che l'autogru dei pompieri si trovava a Todi in un altro invervento, la conseguenza principale è stata il formarsi di lunghe code conseguenti alla chiusura di due svincoli.

«Chiuso al transito in entrambe le direzioni un tratto in corrispondenza del km 84,300, nel territorio comunale di Perugia - ha confermato Anas poco dopo le 19 -. L'interdizione della carreggiata in direzione nord si è resa necessaria a seguito dell'uscita di strada per cause in corso di accertamento di un mezzo pesante, occorsa su una tratta stradale lungo la quale, per permettere l'esecuzione di lavori di nuova pavimentazione, era attivo il doppio senso di marcia su unica carreggiata, con interdizione al transito della carreggiata sud». Le uscite obbligatorie sono state istituite agli svincoli di Resina in direzione sud e di Bosco in direzione nord. In serata gli svincoli sono stati riaperti e la circolazione è tornata alla normalità.



