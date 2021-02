VIABILITÀ

Un altro passo avanti per il Nodo di Perugia, in queste settimane al centro del dibattito con varie prese di posizione e appelli che chiedono un confronto e la valutazione di alternativa. Negli uffici della Regione in piazza Partigiani, c'è stato un vertice con la partecipazione dell'assessore alle Infrastrutture Enrico Melasecche, Anas e dei Comuni di Perugia e Torgiano, rappresentanti direttamente dai sindaci. Un faccia a faccia per cercare di velocizzare l'iter legato alla realizzazione del tratto Madonna del Piano-Collestrada. Secondo quanto emerso, da parte delle due amministrazioni non sarebbe emersa contrarietà all'opera, ma quantomeno da Torgiano chiedono una valutazione sull'impatto che il Nodino avrebbe sui flussi. Perché il progetto è di vecchia data, la valutazione di impatto ambientale risale oramai a qualche anno fa (2006) e c'è dunque da considerare che da allora il traffico è cambiato in fatto di veicoli. Dunque la richiesta è quella di fare una valutazione dettagliata. La Regione lo scorso novembre aveva annunciato l'arrivo dell'ok ad Anas per redigere il progetto definitivo e, nell'illustrare l'opera, spiegò che per il tratto Madonna del Piano-Collestrada, il nuovo tracciato riduce la lunghezza degli itinerari sulla E45 di circa 1 chilometro, decongestionando il traffico sulla E45 e nell'area urbanizzata in ambito Ponte San Giovanni, migliorando di conseguenza anche le condizioni ambientali.

