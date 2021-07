Domenica 11 Luglio 2021, 05:02

VIABILITÀ

Sta per scattare uno dei principali interventi inseriti dal Comune nel piano strade. Quello di via Corcianese, per cui è previsto il rifacimento integrale del corpo stradale fin dagli strati più profondi, con fresatura dell'esistente e realizzazione di un nuovo tappetino bitumoso. I lavori, che prevedono una spesa di 700mila euro, dureranno circa un mese e dall'avvio del cantiere, previsto per lunedì 19, scatteranno una serie di modifiche alla viabilità. Definite anche le modalità di intervento, con il personale della ditta appaltatrice al lavoro dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18. Il cantiere si svilupperà progressivamente nel tratto dalla rotatoria Quattrotorri alla rotatoria Luisa Spagnoli ed è prevista la chiusura al transito veicolare di tratti di massimo 800 metri. In questi punti chiusura continuativa 24 ore su 24 con chiusura delle traverse che conducono ai tratti interessati dalla fase di intervento. Sarà comunque indicato dalla segnaletica, come spiegato nell'ordinanza 639 della struttura Sicurezza del Comune, un percorso alternativo soprattutto per agevolare i residenti della zona, le attività e il passaggio dei mezzi di soccorso. Saranno anche predisposte apposite zone nei pressi dei tratti di chiusura dove sarà possibile fare inversione di marcia. I lavori nel lungo tratto (poco meno di 3 chilometri) andranno avanti fino al 14 agosto. Quando venne annunciato l'intervento (a fine ottobre 2020), si parlò anche di una sistemazione del verde circostante.