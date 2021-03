5 Marzo 2021

VIABILITÀ

Private a uso pubblico, comunali, vicinali. Il Comune mette mano agli elenchi della rete viaria e fa chiarezza sulle diverse tipologie. Ieri la commissione Urbanistica di palazzo dei Priori ha cominciato la discussione sull'iter, che sarà ulteriormente approfondito ma che già chiarisce molti aspetti e aggiornamenti. Gli elenchi originari sono datati (1973 per le comunali, 1964 per le vicinali) con aggiornamenti nel 2010 e nel 2019. Ora l'amministrazione, per fare maggiore ordine, studia un aggiornamento diviso su quattro categorie: strade comunali (di proprietà dell'ente o che hanno servizi pubblici, più le vicinali all'interno di centri abitati), vicinali di uso pubblico, vicinali da sdemanializzare (non più collegamenti di interesse pubblico) e urbane ed extraurbane private di uso pubblico (proprietà privata ma che collegano due strade comunali o comunque pubbliche).

I NUMERI

Il Comune precisa che per completare l'elencazione è stato necessario individuare dei criteri ben precisi. Al momento risulta che l'elenco delle strade comunali è composto da circa 1200 sedimi, mentre quello delle strade vicinali si aggira sugli 800. In caso di declassamento da comunale a privata ad uso pubblico, il regolamento vigente consente all'ente di concedere uomini e mezzi per la manutenzione. Diversamente la declassificazione in strada totalmente privata non rende possibile al Comune concedere uomini e mezzi per la manutenzione.