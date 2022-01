Giovedì 20 Gennaio 2022, 05:01

VIABILITÀ

Pedoni arrabbiati per gli attraversamenti diventati con il tempo invisibili, ma anche automobilisti infuriati per le buche che mettono a dura prova pneumatici e sospensioni. Nonostante gli interventi di manutenzione effettuati e in programma, continuano a susseguirsi le proteste per i disagi lungo le strade della città. In cima alla lista delle proteste ci sono, manco a dirlo, i pezzi di asfalto che saltano continuamente in tante zone. In ogni quartiere c'è un caso, nel cuore della città anche lunghi tratti off limits. Le ultime segnalazioni arrivate al Messaggero toccano anche il cuore dell'acropoli. C'è chi punta il dito sulle aree pavimentate con i sampietrini, come il tratto che costeggia piazza Matteotti dove gli avvallamenti sono sempre più evidenti, oppure la discesa di via Bartolo, dove la pavimentazione risulta in tanti punti davvero danneggiata. Ma sono solamente due dei punti più critici dell'acropoli. Allargando la lente, di problemi ne spuntano davvero tanti. Negli ultimi giorni alcuni cittadini hanno alzato la voce per la zona di via XX Settembre. Se la via principale che taglia quella fetta di città regge (anche se ci sono punti che cominciano ad essere particolarmente danneggiati), sono le traverse a creare allarma. Su tutte vi Pennacchi. Davanti all'ingresso della biblioteca, l'asfalto è letteralmente finito in pezzi. Poco distante tiene banco sulla viabilità da rivedere anche via Mario Angeloni. Lì c'è in particolare una forazza molto più bassa del livello stradale. Qualche buca anche nelle traverse della vicina via Fasani: la più problematica, al punto che la velocità era stata abbassata ad un limite massimo di 30 chilometri orari, è via Tiberi, martoriata dalle radici dei pini che hanno creato pericolosi dossi. Pericolosi soprattutto per chi si sposta sulle due ruote. Proprio da un lettore che abitualmente guida uno scooter, arriva la segnalazione relativa all'area di strada Perugia-San Marco Molti punti di asfalto sono danneggiati, ma soprattutto c'è da registrare l'assestamento della mini trincea fatta per la fibra, un canaletto che con le due ruote rischia di diventare una trappola e di far cadere chi transita. Il problema si verifica fino ai Rimbocchi, dove alzano la voce anche i pedoni. All'altezza della rotatoria Mutilati e Invalidi di Guerra, sopra Santa Lucia, un attraversamento pedonale è completamente svanito. Ci sono ovviamente i cartelli, ma il ripristino delle strisce pedonali renderebbe di certo più sicuro l'attraversamento. Anche perché lì come in tante altre zone, si verifica spesso il problema dell'alta velocità nonostante sia un tratto in prossimità di una rotatoria.

Riccardo Gasperini