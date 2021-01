VIABILITÀ

Passi avanti per la realizzazione del Nodo di Perugia nel tratto Corciano-Madonna del Piano-Collestrada, per alleggerire la pressione su E45 e Raccordo. Ieri nel question time in consiglio regionale, su impulso di Andrea Fora (Patto Civico per l'Umbria), ne ha parlato l'assessore regionale alle Infrastrutture Enrico Melasecche. «In questi giorni l'Anas sta provvedendo a studi attraverso aerofotogrammetria», ha detto parlando del Nodino, primo stralcio che permetterà di ridurre del 25 per cento il traffico nella tratta prevista (il 30 per quanto riguarda il traffico pesante), cioè nelle gallerie di fino a Collestrada dove si contano circa 200mila veicoli al giorno, di cui 14mila mezzi pesanti. C'è già stato anche un vertice con i sindaci di Perugia e Torgiano. «Se riusciremo a far partire quest'opera in contemporanea con il contratto di programma che partirà da quest'anno, andremo a porre l'attenzione sulla progettazione del secondo stralcio per arrivare all'ospedale e a Corciano». Ed ha aggiunto che «abbinato a questo progetto c'è anche quello che mira ad organizzare un'altra corsia fino alla galleria dei Volumni al fine di accorciare ulteriormente le code». Una terza corsia che allevierebbe e non poco il traffico che si crea nelle prime gallerie.

Intanto si muove ancora sul progetto Italia Nostra. Tramite l'avvocato Valeria Passeri, la sezione di Perugia ha fatto richiesta della documentazione relativa al progetto, scrivendo fra gli altri anche alla Regione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA