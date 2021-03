4 Marzo 2021

VIABILITÀ

Nuovo passo avanti per il nodino, cioè la tratta Madonna del Piano Collestrada. Il ministero delle Infrastrutture, come spiega l'assessore Otello Numerini, ha accolto la richiesta della Regione a autorizzato l'Anas a redigere il progetto definitivo di questo tratto che fa parte di un progetto ben più ampio, ovvero il Nodo di Perugia (Corciano-Madonna del Piano-Collestrada). Il tratto di progettazione è quello parziale rispetto a quello originariamente proposto dalla Regione vent'anni fa, definito come non risolutivo degli annosi problemi di traffico che interessano la zona di Ponte San Giovanni. Oggi l'opera viene individuata come strategica dalla Regione, al fine di risolvere il problema infrastrutturale del tratto di E45. Ciò che sembra evidente, come ha sottolineato l'assessore Numerini ieri durante il question time rispondendo alla consigliera di opposizione Ranfa, è che l'opera dovrà risultare diversa da quella varata nel 2003, essendo cambiati i contesti soprattutto territoriali. Numerini ha precisato che sul punto ogni attività di verifica progettuale è riservata a Regione ed Anas; nonostante ciò il Comune ha intenzione di portare sui tavoli di confronto tutte le tematiche che dovessero risultare meritevoli di tutela (in primis quelle ambientali), monitorando con attenzione l'iter di avanzamento del progetto al fine di garantire il reale raggiungimento degli obiettivi (riduzione congestioni stradali).