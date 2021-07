Sabato 17 Luglio 2021, 05:01

VIABILITÀ

Nuove intitolazioni per alcune strade cittadine e il parere favorevole della giunta comunale alla proposta di apporre una lapide a ricordo dell'internamento di ebrei nella struttura oggi plesso del liceo Pieralli a Santo Spirito. Sul fronte delle strade, novità per la zona di San Fortunato della Collina dove sorgerà via Corrado Sassi e Bruno Cagnoli, il primo partigiano, il secondo militante della Rsi, protagonisti il 1 gennaio del 1947 del famoso gesto della pacificazione di fronte al monumento del cimitero monumentale che ricorda i Caduti nella prima guerra mondiale. Novità anche a Ripa, dove via Monza verrà rinominata in via Giovanni Battista Pioda (politico). Poi saranno introdotte via Giuseppe Chiavini (da via degli Arnati), via Don Ferdinando Pici (da strada Aeroporto a via Chiavini), via Ugolino Bifarini (da strada di Ponte Mollo) ed infine strada Casenuove-Manzino (da strada Fabrianese a strada di Cerqueto, come da antica denominazione). Le varie proposte sono state deliberate dalla giunta nei giorni scorsi su proposta dell'assessore Edi Cicchi, a seguito della formulazione in commissione toponomastica. Stamani intanto a Ponte Felcino cerimonia di inaugurazione della rotatoria tra via Mastrodicasa e via Messina ad Aldo Paggi. Saranno presenti il sindaco Andrea Romizi, l'assessore Edi Cicchi (Sociale), il consigliere comunale Gino Puletti, i familiari di Aldo Paggi ed un rappresentante del Moto club centro Italia Aldo Paggi.