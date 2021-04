22 Aprile 2021

VIABILITÀ

Nel dibattito relativo al Nodino interviene anche il gruppo consiliare Progetto Perugia-Romizi sindaco, che sul problema del traffico tra gli svincoli di Collestrada e Ponte San Giovanni chiede una soluzione che tenga conto della «tutela ambientale, coinvolgendo le popolazioni locali in relazione alle soluzioni progettuali». Secondo i consiglieri, serve «allargare lo sguardo sulla viabilità primaria e secondaria nell'area di Ponte San Giovanni, al di là della semplice dicotomia Nodino sì Nodino no». In un ordine del giorno che sarà discusso oggi, spiegano che «i punti che causano maggiore intasamento sono la rampa di collegamento tra la E45 e il Raccordo, e la deviazione in direzione Assisi-Foligno dello svincolo di Collestrada, entrambi a una sola corsia». Da qui la proposta di «studiare interventi migliorativi sulla connessione E45-Raccordo e sullo svincolo suddetto, rivalutando quanto già previsto nella delibera del consiglio comunale 107 del 2018, già approvata in relazione all'ampliamento del centro commerciale di Collestrada». Progetto Perugia spiega anche che «simulazioni effettuate nell'ambito del Piano Regionale Trasporti della Regione evidenziano che la quota prevalente del traffico di pertinenza della tratta Collestrada-Ponte San Giovanni è di scambio con la città (85%). È questo il flusso di traffico su cui bisogna soprattutto incidere. Si propone quindi di attivare un tavolo tecnico del Comune con Anas e Regione per individuare interventi mirati».