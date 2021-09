Venerdì 24 Settembre 2021, 05:01

VIABILITÀ

Mentre in tante zone della città continua a rimanere caldo il dibattito sul problema della sosta selvaggia, il Comune mette nero su bianco un'altra ordinanza per l'installazione di dissuasori. L'ultimo giro di vite, avviato per provare a dire stop ai parcheggi fuori dalle regole e provare a tutelare i pedoni, tocca l'area di via XIV Settembre, nel lato opposto al tribunale. Per la precisione fra il civico 73 e l'attraversamento pedonale con l'imbocco di via Ripa di Meana.

Il provvedimento, come spiega la stessa ordinanza della struttura organizzativa Sicurezza, è stato avviato a seguito di proteste per il caos che si verifica in quella zona. Caos certamente aumentato in questi primi giorni di avvio dell'anno scolastico. «Sono pervenute segnalazioni circa la necessità di tutelare il transito pedonale nel tratto di marciapiede», spiega l'atto che è stato messo nero su bianco dopo un sopralluogo, dal quale «è emersa la necessità di adottare specifici provvedimenti per il posizionamento di idonei dispositivi stradali che costituiscano, sul tratto in curva, materiale canalizzare del transito pedonale rispetto alla corsia di scorrimento dei veicoli».

Insomma, un ostacolo che impedisca di parcheggiare in quel punto, rendendo in particolare pericoloso non solo il passaggio sul marciapiede ma anche l'attraversamento, dove la visibilità è fondamentale trattandosi di un punto in curva. Proprio quella zona è stata negli anni più volte oggetto di polemica per quanto riguarda la sosta.

Soprattutto quando vengono trovare varie auto parcheggiate sulla pavimentazione della rotatoria adiacente. Un fenomeno che si verificava molto anche durante le serate dei grandi eventi in centro storico.

Riccardo Gasperini

