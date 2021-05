8 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







VIABILITÀ

«Le scalette di via delle Prome potrebbero essere un'attrattiva per i turisti. Peccato che l'ultimo tratto sia pieno di buche e mattoni sconnessi». Sul decoro in città continuano le segnalazioni dei cittadini. L'ultima riguarda il tratto che collega l'arco Etrusco al Belvedere di Porta Sole. Dalla pagina Perugia, Umbria, Mondo alzano la voce sottolineando che, un punto importante per i perugini e per i turisti, necessita di più attenzione. «Il rischio è che il turista invece di raccontare la bellezza dell'arco etrusco, di palazzo Gallenga e del panorama racconti il tempo perso al pronto soccorso per una slogatura alle caviglie». L'appello è chiaro: un intervento per garantire decoro e sicurezza.

Intanto sul tema viabilità, quella veicolare, il Comune intanto spinge sugli interventi di risanamento delle strade. Spazio per i prossimi mesi (lavori dal 10 agosto) al piano strade affidato lo scorso mese di aprile: sotto i riflettori ci sono strada Ponte Felcino Ponte Pattoli, via Trattati di Roma, strada Montevile, strada della Valtiera, via Bologna e via Cortonese. Sono i principali tratti inseriti nel piano di risanamenti del 2020, slittato a quest'anno. A questi faranno seguito altri lavori, anche sulla viabilità pedonale. Il piano infatti prevede che venga migliorata la situazione per i marciapiedi di via delle Fonti Coperte, via Serafino Siepi, via Martiri dei Lager, via Soriano, via Arturo Checchi, via dei Filosofi, via Torelli, via Annibale Vecchi.