VIABILITÀ

Le continue piogge dei giorni scorsi hanno aggravato alcune situazioni già critiche. Così in alcuni tratti, in diverse zone della città, si è reso necessario un provvedimento per limitare la velocità in attesa di una sistemazione che garantisca sicurezza. Il punto arriva da una ordinanza della struttura Sicurezza del Comune, che dispone il limite massimo di velocità a 30 chilometri orari per tre strade. Un giro di vite scattato dopo che «il tecnico responsabile di cantiere dell'unità operativa Mobilità e infrastrutture ha comunicato di aver provveduto ad apporre segnali stradali indicanti lo stato della pavimentazione stradale e limite di velocità inferiore a quello fissato dalla normativa, viste le consistenti sconnessioni derivanti dalla presenza di buche e radici che compromettono la sicurezza della circolazione». Le strade interessate dalla stretta sono via Enzo Paolo Tiberi, in via Cotani (nel tratto compreso fra Largo Madonna Alta e Via Pontani) e il tratto di collegamento fra via Mentana e Via Borghetto di Prepo (in zona presto dovrebbe scattare presto il cantiere per la bretella). In varie zone della città in questi giorni sono state segnalate criticità per quanto riguarda le strade dove l'asfalto salta a ripetizione, creando non pochi problemi alla circolazione. Le criticità riguardano le zone dove non è ancora arrivato il piano strade, che negli ultimi anni ha permesso di mettere in sicurezza decine di strade in tutta la città.

© RIPRODUZIONE RISERVATA