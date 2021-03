23 Marzo 2021

VIABILITÀ

Il Comune ha temporaneamente chiuso il transito in un sovrappasso della Strada Statale 3 Bis (la E45) nella zona dello svincolo di Lidarno, in via del Casciolano per l'esattezza.

Lo stop è scattato a seguito di una verifica del pronto intervento comunale che ha riscontrato «il deterioramento di un giunto della sede stradale».

Dopo la segnalazione e l'adozione dei provvedimenti, è scattata subito l'ordinanza della struttura organizzativa Sicurezza (la 220 firmata ieri) che di fatto dispone il «divieto di transito in via del Casciolano, all'altezza del sovrappasso sulla E45, svincolo Lidarno disciplinato da idonea transennatura e segnaletica».

Segnaletica apposta, unitamente alle transenne «a tutela della sicurezza che ha previsto la chiusura del tratto interessato dal deterioramento», riporta ancora l'atto.

Proprio ieri Maria Cristina Morbello, consigliere comunale M5s, ha annunciato via social di aver presentato un'interrogazione urgente «con la quale chiediamo di conoscere quali sono le condizioni strutturali del suddetto cavalcavia, quando inizieranno i lavori di manutenzione e quanto dureranno».

Morbello prosegue e spiega nel suo post su facebook corredato dalla foto della chiusura del sovrappasso come «da mesi, se non da anni, il cavalcavia presenta problemi che hanno determinato prima la chiusura di una carreggiata ed oggi la chiusura totale in entrambi i sensi di marcia».

IL NODINO

Sempre sul tema viabilità, ieri i gruppi Pd, Idee Persone Perugia e Rete civica Giubilei hanno depositato un ordine del giorno urgente sul tema del Nodino di Perugia.

«Dopo la risposta inadeguata avuta a seguito dell'interrogazione discussa il 3 marzo, ci siamo rivolti di nuovo all'Amministrazione comunale per impegnare innanzitutto sindaco e giunta a partecipare con il consiglio i propri intendimenti riguardo al Nodino, ma soprattutto per valutare soluzioni alternative a un progetto fortemente impattante, che tra l'altro non risolverebbe i problemi di traffico se non in percentuale irrisoria (circa il 15%)».

Fra le alternative sono state indicate il miglioramento della viabilità provinciale ed interregionale intorno all'area perugina, lo sfruttamento in maniera adeguata delle sedi attuali e una riorganizzazione del un sistema pubblico dei trasporti.

Ri. Ga.

