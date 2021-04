11 Aprile 2021

VIABILITÀ

GUBBIO Le vie cittadine sono ormai da giorni prigioniere del traffico, cioè da quando è chiuso il tratto cittadino della strada statale Pian d'Assino dall'uscita Gubbio Nord a quella di Scheggia (via Parruccini). Sarà così almeno fino al 30 aprile, visto che successivamente il cantiere interesserà il tratto da Scheggia a Padule in un unico lotto.

La situazione risulta pesantemente compromessa soprattutto in via Leonardo da Vinci, ma la faccenda è complicata anche in via del Teatro Romano e via Campo di Marte, con una pressante presenza di auto e camion che stanno originando segnalazioni e proteste. Sono scesi in campo i residenti di via Da Vinci segnalano che malgrado il divieto di transito per i mezzi pesanti che superano certi limiti in fatto di tonnellate, questi ultimi circolano giorno e notte a velocità anche sostenuta. Ci sono intasamenti e potenziali pericoli con i pedoni che faticano a muoversi e le auto intrappolate nel traffico caotico. Si profilano anche rischi e disagi nei prossimi giorni pensando ai bambini che torneranno a scuola e che data la chiusura del plesso di Madonna del Ponte, si troveranno ad attraversare più volte al giorno la via, in quanto saranno tutti trasferiti per un lungo periodo presso i locali della nuova chiesa Madre del Salvatore.

La preoccupazione sta salendo, così come le reazioni polemiche di abitanti e automobilisti. Ci sono preoccupazioni pure per il transito notturno e gli scarichi dei mezzi pesanti che fanno alzare i livelli di inquinamento. Sul pacchetto di lavori gestiti da Anas d'intesa con il Comune, c'erano state ampie rassicurazioni che si sarebbero trovate soluzioni alternative dal minore impatto possibile. Ci sono state nelle scorse settimane forti pressioni delle due cementerie e le aziende di trasporto, tra le accuse di ritardi nella pianificazione. All'atto pratico, la congestione del traffico sta prendendo il sopravvento. I lavori, condotti a singhiozzo e spesso con turnazioni normali e poco personale (in questo caso Anas si è impegnata a intensificare l'attività per ridurre i tempi) prevedono la completa rimozione della vecchia pavimentazione, il miglioramento degli strati di fondazione fino a sessanta centimetri di profondità e la realizzazione di un nuovo piano viabile sull'intera piattaforma stradale. C'è un investimento complessivo di 13 milioni di euro, tra lavori ultimati e in fase di avvio, che consentirà di risanare totalmente l'intero tracciato da Gubbio all'innesto con la Perugia-Ancona.

Massimo Boccucci