VIABILITÀ E DISAGI

Pioggia e gelo di certo non hanno aiutato la situazione. Di certo c'è che alcuni tratti si presentavano già danneggiati. Così crescono i disagi e le proteste, con relative richieste di intervento. Il tema è quello delle strade piene di buche e, alcune volte come riferito da alcuni lettori, davvero «difficili da percorrere». Nonostante il super piano di risanamenti ramai avviato da anni dal Comune, ai problemi non c'è fine. Problemi intesi come buche grosse al punto da creare danni a gomme e sospensioni.

IN CENTRO

Spulciando nella lista delle segnalazioni, c'è via Eburnea, che da via San Giacomo porta a viale Pellini. Rimanendo nella zona del centro storico, l'allarme buche suona fortissimo anche in corso Cavour definito da qualche cittadino «un percorso di guerra». Problemi particolari soprattutto all'altezza del passaggio pedonale a ridosso dell'incrocio con via XIV Settembre. «Le buche sono anche sull'attraversamento pedonale, un grande rischio per i pedoni». Tutta la via presenta problemi, anche davanti alla caserma dei vigili del fuoco e al comando Legione dei carabinieri. La strada nel suo intero tratto è segnalata come «molto danneggiata» soprattutto nel lato sinistro. Buche anche a ridosso del monumento del XX Giugno.

LE ALTRE ZONE

Ma se criticità ci sono in centro, non mancano nella fascia più esterna. In cima alla lista c'è di certo via Settevalli. Ogni giorno ci sono almeno dieci chiamate alla sala operativa della polizia locale per segnalare l'avanzare delle buche, soprattutto nella zona più centrale e, manco a dirlo, più trafficata. Ci sono poi tantissimi altri tratti. Quello della rotatoria in zona Pallotta, oppure all'incrocio di via Mastrodicasa con la Tiberina Nord A Ponte Felcino. Più internamente alla città forti proteste per la zona di via Campo di Marte dove c'è chi ci scherza su lanciando l'idea del «palio delle buche dei rioni».

Nell'occhio del ciclone c'è pure la zona di Ponte San Giovanni. «Sull'asfalto della Strada dei Loggi ci sono due o tre buche che rischiano seriamente di danneggiare le sospensioni e gli pneumatici delle automobili in transito. Mi domando come mai ci siano, visto che da poco ho potuto notare che alcuni addetti hanno provveduto a chiudere con il catrame la maggior parte delle buche esistenti».

Lo racconta un cittadino via social. Caso a parte strada Maestrello Pieve Petroia. Dopo un sopralluogo causa dissesto, il Comune per un tratto ha disposto il limite a 20 chilometri all'ora e il divieto di transito a mezzi di massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, come riporta un'ordinanza della struttura Sicurezza dell'ente.

Riccardo Gasperini

