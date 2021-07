Mercoledì 28 Luglio 2021, 05:01

SOCIALE

Nell'ultimo anno è cresciuta del 30 per cento la presenza di famiglie in difficoltà, 420 in tutto, che si si appoggiano all'Emporio Divina Misericordia della Caritas. Proprio i numeri in crescita fanno sì che «in questo anno segnato dalla pandemia e non solo c'è particolare bisogno anche di mezzi, oltre che di volontari, per fronteggiare le crescenti richieste di aiuto che giungono quotidianamente ai Centri di ascolto Caritas diocesano e parrocchiali e alle opere segno come gli Empori». A dirlo il cardinale Gualtiero Bassetti che ieri, in piazza IV Novembre, ha benedetto un nuovo mezzo donato dalla Fondazione Cassa di Risparmio. «Siamo grati alla Fondazione per il dono di questo automezzo al servizio del bene comune ha detto il presidente della Cei - in particolare delle tante persone in gravi difficoltà fruitrici dell'Emporio Caritas Divina Misericordia, segno dell'attenzione e della sensibilità, anche in ambito sociale, di questa importante istituzione perugina». «È il primo automezzo che ha in dotazione il nostro Emporio ha commentato il diacono permanente Giampiero Morozzi, responsabile del Divina Misericordia . Un veicolo che da oggi ci permette di ottimizzare la capacità di risposta all'aumento delle chiamate e richieste che si sono moltiplicate in quest'ultimo anno». Alla benedizione c'erano anche il vescovo ausiliare monsignor Marco Salvi e il direttore Caritas don Marco Briziarelli, oltre che rappresentanti dei 35 volontari dell'Emporio.