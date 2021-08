Martedì 24 Agosto 2021, 05:01

VIABILITÀ

Comincia la terza fase della rivoluzione della viabilità per la zona di via Settevalli e Madonna Alta. Dopo la rotatoria di via Tuzi e via Baracca (dove è sparito l'impianto semaforico), spazio alle modifiche nel trafficato incrocio via Settevalli-via Martiri dei Lager. Come noto da tempo, il Comune mette mano a quel pezzo di città con l'obiettivo di migliorare anche la qualità dell'aria nella zona, attraverso la fluidificazione dei flussi di traffico. Il progetto, come già spiegato dall'ente negli anni scorsi, è stato allargato all'intersezione via Settevalli-via Martiri dei Lager «arrivando ad una soluzione che minimizza la necessità dell'impianto semaforico, liberando il principale flusso in direzione stazione, riducendo sensibilmente il fenomeno dello stop and go, principale moltiplicatore nella emissione di inquinanti dei flussi veicolari». Proprio a ridosso dell'incrocio è stata presente per lungo tempo una centralina mobile per il monitoraggio della qualità dell'aria. Molti residenti avevano alzato la voce chiedendo una svolta a causa della continua presenza di code e dunque di un elevato tasso di smog. Proprio in questi giorni scattano i lavori per rimodulare l'assetto attuale. I rilievi sono iniziati ieri e sono previste varie modifiche alla viabilità per consentire i lavori. Un'ordinanza della struttura Sicurezza del Comune prevede cambiamenti all'assetto quantomeno fino all'11 settembre.

Ri.Ga.