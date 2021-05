11 Maggio 2021

VIABILITÀ

Arriva il Giro d'Italia e il Comune mette mano ad alcuni tratti stradali. Lungo quello che sarà il percorso cittadino per l'evento in calendario il 19, ci sono infatti alcuni interventi che si sono resi necessari «al fine di garantire la compatibilità dell'infrastruttura stradale rispetto alla gara ciclistica». Con l'ordinanza 874 l'unità operativa Mobilità e infrastrutture ha disposto il «ripristino di alcuni tratti dei piani viabili di via Cortonese, via Firenze e Strada Trasimeno Ovest». Tutto sarà fatto a strettissimo giro, cioè entro e non oltre il giorno del passaggio del giro (la tappa numero 11 è la Perugia-Montalcino) anche perché, viene evidenziato nell'atto, la «mancata esecuzione del suddetto intervento costituisce costante pericolo per la circolazione e quindi per la pubblica incolumità, esponendo il Comune al concreto rischio di danni patrimoniali». Per i lavori è prevista una spesa di 30mila euro. Per le prossime settimane e mesi sono previsti altri corposi interventi con il pacchetto del piano strade affidato ad aprile. Sotto i riflettori ci sono strada Ponte Felcino Ponte Pattoli, via Trattati di Roma, strada Montevile, strada della Valtiera, via Bologna e via Cortonese. Il piano infatti prevede anche interventi sui marciapiedi di via delle Fonti Coperte, via Serafino Siepi, via Martiri dei Lager, via Soriano, via Arturo Checchi, via dei Filosofi, via Torelli, via Annibale Vecchi.