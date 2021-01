VIABILITÀ/1

NUOVO ASFALTO

A COLLESTRADA

Fino a sabato lavori di ripristino pavimentazione sulla Statale 75 Centrale Umbra verso l'innesto E45 a Collestrada. Chiuse le rampe per chi proviene da Assisi/Foligno (SS75) direzione Cesena (E45) e viceversa. In alternativa, proseguire sulla E45 direzione Roma e invertire la marcia sullo svincolo di Ponte San Giovanni. Inoltre chiuso lo svincolo di Ospedalicchio in ingresso e uscita per chi viaggia verso Perugia. In alternativa usare lo svincolo di Ospedalicchio Sud. Transito sulla SS75 tra Ospedalicchio e Collestrada sempre consentito a doppio senso di marcia sulla carreggiata libera.

VIABILITÀ/2

RANFA (PD)

SU PROGETTO NODO

Elena Ranfa, consigliere comunale Pd, interviene sul Nodo di Perugia. In una interrogazione chiede alla giunta di «conoscere gli intendimenti dell'amministrazione riguardo il progetto» e «sapere se sono state prese in considerazione ipotesi meno impattanti e se il Comune si è fatto promotore di tale istanza presso la Regione e gli enti preposti».

SOLIDARIETÀ

LA PROVINCIA

AIUTA LA CARITAS

Mascherine personalizzate per sostenere le famiglie in difficoltà. L'iniziativa è di un dipendente della Provincia che ha proposto all'intero ente di indossare mascherine con stampato il logo e la scritta Provincia di Perugia. Ogni mascherina acquistata permetterà di raccogliere fondi da destinare alla Caritas diocesana. Un'altra importante iniziativa nei confronti di chi è impegnato ad aiutare chi è colpito dalla crisi.

