Venerdì 10 Settembre 2021, 05:01

LE SEGNALAZIONI

Tra sosta selvaggia, erbacce, terra che frana e tombini pericolosi, si allunga la lista di proteste dei cittadini per i marciapiedi impercorribili. Torna nella mappa dei punti sotto osservazione l'intero asse di via XIV Settembre, ma c'è chi parla di criticità anche nella zona universitaria di Elce e lungo via Fra Bevignate.

Sono solo alcuni dei punti indicati al Messaggero dei cittadini che chiedono una svolta in fatto di viabilità pedonale. In cima alla lista, come detto, c'è la zona di via XIV Settembre.

Lì c'è di tutto. Anche passaggi pieni di terra perché, con il tempo, franata da un lato e depositata sul piano calpestabile. Lungo la via, nei punti dove alcuni alberi sono cresciuti più di altri (al punto da sollevare le griglie che circondano il tronco), è anche difficile passare per il poco spazio a disposizione. Così i pedoni sono costretti scendere in strada, con il conseguente rischio di essere investiti.

Poi buche, pezzi di pavimentazione che salta, erba alta. Problemi analoghi a quelli che si riscontrano in tante altre zone della città.

ELCE E MONTELUCE

Come via Elce di Sotto, lungo alcuni dei dipartimenti dell'Ateneo. Ci sono marciapiedi letteralmente a pezzi anche a causa della sosta selvaggia. In quell'area più volte sono state fatte proteste per i parcheggi sconsiderati, ma il fenomeno sembra non avere fine. Sempre in zona, lungo via Pascoli (nella parte che arriva da San Francesco al Prato), c'è il vecchio nodo delle voragini a bordo strada (pericolose anche per auto e motorini), e del greppo da anni senza una staccionata di protezione.

Non cambia lo scenario nella vicina via Innamorati, tra l'altro a ridosso di una scuola. Anche lì buche e verde poco curato rendono difficile la vita per chi si sposta a piedi, tenendo sotto scacco anche l'aspetto del decoro del quartiere. Un filo rosso per tutte le zone cittadine. Spostandosi altrove, in via Fra Bevignate in zona Monteluce, i residenti hanno alzato la voce per il vecchio problema della mancata manutenzione alla base della alberature, dove crescono getti al punto da ostruire completamente il passo.

I PRECEDENTI

Sono tantissime le proteste che spuntano riguardo ai marciapiedi a pezzi.

Per porre rimedio, come sul fronte strade, il Comune quest'anno ha avviato un piano di risanamenti per i tratti più danneggiati. Nei giorni scorsi, proprio tramite queste colonne, appello per l'area di San Marco. Anche lì, vicino alla scuola del quartiere, ci sono marciapiedi talmente danneggiati che si rischia la caduta ogni giorno.

Alcuni cittadini hanno auspicato, almeno per il tratto di via Van Marle, una sistemazione in tempi brevi. Stanchi di aspettare che qualcuno si ricordi di loro e delle difficoltà con cui devono fare i conti.

Riccardo Gasperini

© RIPRODUZIONE RISERVATA