Venerdì 19 Novembre 2021, 05:03

SICUREZZA

Si sono conclusi «con importanti risultati i controlli straordinari effettuati nel territorio di Perugia, incentrati nella zona del centro storico, dell'immediata periferia e nell'hinterland» fa sapere la questura: glia agenti della squadra volante e del reparto prevenzione crimine, assieme a quelli della polizia locale e ai cani anti droga della guardia di finanza hanno stanato in via Settevalli uno spacciatore ucraino di eroina e metadone e il suo bazar di droga all'interno dell'appartamento.

Dopo aver posizionato le pattuglie lungo il perimetro dell'abitazione, al fine di evitare la fuga dell'uomo o il lancio di eventuale sostanza da una delle finestre, gli agenti sono entrati nell'abitazione ed hanno identificato il soggetto.

«L'accurata perquisizione della casa ha permesso di rinvenire 3 involucri in cellophane elettrosaldato di eroina, nascosti minuziosamente all'interno di una stampante per computer. Inoltre sono stati reperiti, occultati all'interno del frigorifero dell'uomo, 4 flaconi di metadone destinati ad altro soggetto - rende noto ancora la questura - .

Grazie alla verifica delle corrispondenze telefoniche del 55enne è stato possibile confermare che tutta la droga ritrovata sarebbe stata da li a poco immessa nel mercato dello spaccio».

L'uomo, terminati tutti i controlli, è stato denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente; per quanto riguarda invece la detenzione delle fiale di metadone, il cittadino ucraino è stato denunciato a piede libero per il reato di ricettazione e contestualmente è stata resa operativa la sua espulsione dal Territorio Nazionale in quanto trovato non in regola con le leggi sull'immigrazione. Quello della lotta allo spaccio di droga è stato uno dei punti del programma citati dal questore Bellassai appena insediatosi a Perugia.