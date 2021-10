Martedì 26 Ottobre 2021, 05:02

SICUREZZA

«A seguito di alcune segnalazioni, nel corso della mattinata di lunedì la polizia locale, tramite un'operazione effettuata dal nuovo nucleo di sicurezza urbana di Fontivegge congiuntamente ai colleghi della polizia locale della zona di Fontivegge ed ai carabinieri, ha effettuato un intervento presso l'ormai noto stabile abbandonato di via Oddi Sforza. Quest'ultimo, infatti, nonostante l'azione dei componenti del cantiere comunale, che avevano provveduto a chiudere tutti gli accessi dell'immobile, era stato nuovamente violato». Lo rende noto il Comune. Nel corso dell'intervento sono stati individuati dentro la struttura «due soggetti che occupavano abusivamente lo stabile» che sono state identificate da polizia e carabinieri. Il cantiere comunale ha provveduto a richiudere gli accessi allo stabile di via Oddi Sforza.

«Vogliamo ringraziare spiegano a nome dell'intera amministrazione comunale il sindaco Andrea Romizi e l'assessore alla sicurezza Luca Merli i componenti della polizia locale di Perugia nonché le altre forze dell'ordine, in primis la compagnia dei Carabinieri di Perugia per l'intervento effettuato tempestivamente che ha consentito di risolvere la problematica segnalata».