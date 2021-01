LA DIATRIBA

ASSISI Non e' passata inosservata ieri la presenza di operai del Comune nell'area verde antistante la chiesa di Sterpeto. «E' stato fatto un sopralluogo - viene spiegato dall'amministrazione comunale - per la verifica della sicurezza dei giochi per i bambini».

C'è chi però ha temuto che gli operai fossero arrivati per rimuoverli. Nei giorni scorsi infatti alcuni residenti hanno scritto una lettera aperta per chiedere di togliere i giochi sostenendo che deturperebbero l'armonia architettonica del borgo e che a Sterpeto i bambini non ci sarebbero.

Non è di questo avviso Alex Trabalza: «Abito a Sterpeto, sono padre di un bambino e ne ho un altro in arrivo. Una mia vicina di casa ne ha uno e un'altra tre. Togliere i giochi ci costringerebbe ad arrivare ogni volta a Petrignano per far giocare i figli in un'area verde attrezzata».

Gli autori della lettera preferirebbero però le panchine al posto dei giochi visto che l'età media dei residenti sostengono sia di 60 anni: «Chiediamo di rimuovere i giochi per lasciare libera l'area verde antistante la chiesa in cui si celebrano molti matrimoni e normali celebrazioni liturgiche. Ci impegniamo inoltre a far presente la nostra volontà anche al vescovo Monsignor Domenico Sorrentino al momento della visita pastorale in programma dal 12 al 14 febbraio». Come andrà a finire? I giochi verranno tolti? «Non certo adesso - e' la risposta dell'amministrazione comunale - prima si ascolteranno i cittadini, poi si deciderà».

Massimiliano Camilletti

