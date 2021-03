24 Marzo 2021

LA BUONA NOTIZIA

ASSISI Nuova segnaletica in arrivo per agevolare il cammino di migliaia di pellegrini che ogni anno percorrono l'Umbria a piedi per raggiungere la basilica di San Francesco d'Assisi. E' stato infatti pubblicato il bando per la fornitura dei segnali verticali della via di Francesco e entro fine luglio verrà selezionata la ditta fornitrice delle tabelle.

L'intervento di posa in opera della nuova infrastruttura segnaletica è attuato dall'Agenzia forestale regionale con risorse della Regione Umbria pari a 150mila euro.

«Entro l'estate - assicura l'assessore regionale Melasecche - l'intero percorso sarà rinnovato con l'apposizione di segnaletica verticale bidirezionale, che andrà a sostituire la precedente e rafforzare l'abbondante segnaletica orizzontale. La tipologia di segnali da installare sugli oltre 300 chilometri dell'itinerario umbro segue uno standard concordato con il Cai Umbria che ne fa una best practice' nel settore dei cammini d'Italia. La nuova segnaletica indica entrambe le direzioni di percorrenza del cammino: da Roma verso Assisi e da Firenze ad Assisi».

La via di Francesco è uno dei più celebri e frequentati cammini d'Italia, riconosciuti dal ministero per i Beni e le Attività culturali e rappresenta l'asse principale della rete dei cammini dell'Umbria, la quale comprende anche il cammino di San Benedetto, la via Romea germanica e la via Lauretana. Si tratta di un insieme di tracciati, che da Emilia Romagna, Toscana e Lazio, convergono nel cuore verde d'Italia e costituiscono una componente rilevante del sistema della mobilità dolce.

Massimiliano Camilletti

