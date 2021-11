Domenica 21 Novembre 2021, 05:02

IL CASO

La partita di Fontivegge si gioca anche sulla viabilità. Si muove il Comitato di residenti che unisce chi vive in via del Macello, via del Bellocchio e via Simpatica. Nelle scorse settimana un incontro con l'assessore all'Urbanistica Margherita Scoccia e una delegazione di tecnici di palazzo dei Priori per valutare alcune situazioni dl quartiere, Non ultima la situazione viaria di via del Macello. Il nodo è tutto nel doppio senso unico che divide in due la via. I residenti hanno chiesti che di senso unico, una volta finiti i lavori al sottopasso che segnerà un nuovo ingresso alla stazione ferrovia, soltanto uno. Magari l'intera via del Macello, ma una scelta netta che non metta in difficoltà chi deve uscire da quel dedalo di vie che si ritrova a ridosso dell'Ottagono.

Proprio quella situazione di doppio senso unico creerebbe, secondo i residenti un appesantimento del traffico in via del

Bellocchio, in via Simpatica e in via Sicilia. «E c'è anche la difficoltà a uscire da quelle vie per chi vuole andare in centro- dicono i residenti.- a volte siamo costretti a vari giri. Ecco perché, tra l'altro, abbiamo chiesto al Comune di valutare un unico senso unico. Siamo in attesa di una riposta. Il nostro obiettivo è contribuire a migliorare la situazione di una quartiere che è oggettivamente in difficoltà».

Di questi temi più di un mese fa proprio quel gruppo di cittadini che ha dato vita a un Comitato, ne aveva discusso in una riunione che si era tenuta nei locali della Cgil.

Tra l'altro durante quella serata era stato messo in evidenza come siano necessari gli interventi di correzione sul piazzale antistante l'ingresso del sottopasso della stazione riveduto e corretto verso la stazione al fine di evitare che diventi una nuova piazza del Bacio, cioè un altro non luogo popolato da inquietanti figure. Dubbi, anche è stato spiegato anche nell'incontro con la delegazione di palazzo dei Priori, sono legati all'idea di piazzare panchine che possano diventare un punto di ritrovo dei balordi. Come viene chiesto di utilizzare un locale che verrà aperto a ridosso del sottopasso come punto sociale e non come bar che possa attirare ancora chi usa Fontivegge per i propri comodi. L'idea sarebbe quella di fare una sorta mini centro sociale oer anziani.

Intanto, a proposito di sicurezza stradale nella zona di Fontivegge, continuano le segnalazioni di incidenti e pericoli per via Sicilia. Scrive un residente nel gruppo Progetto Fontivegge: «Oramai la strada di accesso ai garage di via Sicilia è diventato luogo di stesura del Cid. Vi giuro che non è la prima volta e credo non sarà nemmeno l'ultima, data la pericolosità dei passaggi pedonali che sostituiscono, pro tempore, il sottopasso. Ricordo che in via Sicilia c'è anche un asilo e molte mamme sono costrette a traversare con i piccolini per mano e, magari, i fratellini nella carrozzina».

Lu.Ben.