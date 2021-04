11 Aprile 2021

LA STORIA

Un giornalaio, un ristoratore, uno studente e un cane: ecco gli eroi che ci meritiamo e di cui la città ha bisogno, parafrasando il mondo dei fumetti. Perché, anche senza maschera e muscoli di Batman, sono loro che l'altro giorno hanno sventato un furto in appartamento addirittura in pieno giorno e nella centralissima via dei Priori. Un furto commesso lungo la via regale di Perugia, molto probabilmente approfittando della poca gente in giro, tra restrizioni, chiusure e smartworking.

Ma tra le poche persone in giro, due ladre hanno avuto la sfortuna di trovarne tre toste, di quelle che non chiudono gli occhi e si girano dall'altra parte. Ma che anzi rischiano anche in prima persona per il bene comune. Come successo, appunto, venerdì mattina quando Riccardo dell'edicola di via dei Priori sente strani rumori provenire dal palazzo accanto.

All'improvviso il portone si apre e lui si trova davanti due ragazze: capelli lunghi e scuri, circa 25 anni, in jeans e giubbino e, come nei film, si guardano. Tutti e tre capiscono: lui che sono due ladre e loro che lui le ha beccate. A quel punto iniziano a scappare, lui lascia l'edicola al buon cuore di chi era lì e inizia a inseguirle. Giù fino a via della Sposa. Urla «Fermatele» e, quasi fosse una staffetta, si mette a correre anche Valentino, uno studente in giro con il suo cane, che le segue fino a Porta Trasimena. Alla fine della corsa, mentre qualcuno chiama la polizia, la refurtiva viene recuperata e nell'androne del palazzo gli agenti trovano anche un piccolo armadio blindato che le due ladre, con i cacciavite e altri arnesi trovati durante la corsa, erano riuscite a portar via dall'appartamento.

Ma grazie alle telecamere di sicurezza di un locale della zona presto i loro volti potrebbero avere un nome e un cognome, probabilmente di origine stranieri. Della bella prova di solidarietà dei tre super eroi di via dei Priori, da ieri si parla su Facebook e in tanti sabato sono andati a congratularsi con Riccardo, ringraziandolo (assessori compresi) per l'esempio di presenza e socialità.

«Ormai da anni spiega l'edicolante 33enne in via dei Priori c'è un ambiente abbastanza tranquillo, certo in giro c'è qualche tossico, ma la situazione è molto migliorata. E conta molto il darci una mano tra noi. Rincorrere quelle due ladre? Lo rifarei anche domani. Ed è importante sapere che se fossi io la vittima qualcuno, come ho fatto io, correrebbe con me». Nella stessa giornata, tra via dei Priori, via San Paolo, via Baldeschi e via Cartolari ci sarebbero stati altri furti in casa: saranno le indagini in corso (insieme agli agenti inviati dalla questura, è arrivata la polizia locale) a stabilire se abbiano avuto una mano comune. «È bene allertare i residenti e stare attenti a quello che succede spiega un post dell'associazione Via dei Priori -. È anche importante che chi dovesse subire anche tentativi di furto lo denunci alla polizia per aiutare nelle indagini. Una comunità che controlla il territorio è meglio di 100 telecamere».

Egle Priolo