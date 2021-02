© RIPRODUZIONE RISERVATA

SICUREZZAAltri due importanti colpi segnati dalla polizia nella lotta ai balordi e alla microcriminalità cittadina. In poche ore è stato fermato un ladro in azione nelle auto in sosta in centro ed espulso un clandestino alla stazione di Fontivegge.LA CATTURASquadra volante in azione in centro dopo la chiamata di una residente al 113 relativamente alla presenza di un soggetto con volto occultato da un cappuccio intento a forzare delle autovetture in sosta, in zona via dei Priori, con il chiaro intento di derubarne gli oggetti posti all'interno.Giunti sul posto l'uomo alla vista degli agenti si dava precipitosamente alla fuga ma, nell'arco di un centinaio di metri uno dei poliziotti lo raggiungeva.Ad un primo controllo il soggetto, risultato essere un cittadino extracomunitario di origini tunisine classe 1990, è stato immediatamente trovato in possesso di un coltello a serramanico con apertura automatica della lama di lunghezza complessiva di circa 24 centimetri.L'uomo è risultato non avere una fissa dimora ed annoverava a proprio carico numerosi precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio come furto aggravato, possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli e porto di armi od oggetti atti ad offendere.Gli agenti arrestavano il 31enne tunisino per il reato di tentato furto aggravato e nel contempo lo denunciavano per il reato di porto abusivo di coltello. Su disposizione del magistrato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della questura in attesa del processo per direttissima che avverrà nella giornata di oggi.QUI STAZIONEDal centro a Fontivegge. Gli agenti Polfer hanno denunciato un 39enne nigeriano che viaggiava al bordo del treno privo di biglietto. All'arrivo del personale di Polizia, l'uomo ha regolarizzato il titolo di viaggio ma non ha fornito i documenti in quanto sprovvisto. Accompagnato presso la Questura di Perugia per l'identificazione, a suo carico è risultato un ordine di lasciare il territorio nazionale. È stato denunciato e munito di ulteriore espulsione da ottemperare entro 7 giorni.