VITA DI QUARTIEREA un primo appello c'è stata risposta, o meglio un intervento per cominciare a sistemare la situazione. Ma sul piatto rimangono altre criticità e problemi, per cui da tempo è stato chiesto un giro di vite. A fare da scenario c'è un condominio di Ponte San Giovanni, in via dei Loggi. A vivere i problemi i condomini che hanno trovato il supporto del comitato Perugia Solidale, che si sta muovendo per sostenerli. Anche con una lettera inviata direttamente ad Ater, proprietaria degli immobili, per richiamare l'attenzione su vari aspetti.SCALE SENZA LA LUCEIn testa, come riportato nella lettera che elenca i nodi della palazzina al civico 18/e, c'è la grana dell'ascensore di servizio che «non funziona da più di otto mesi», costringendo così tutti quanti ad utilizzare le scale. Al buio, perché non vanno le luci. «Dal 6 gennaio scorso, la corrente elettrica condominiale risulta interrotta: le scale della palazzina ed i corridoi di accesso al garage sono rimasti senza illuminazione, da cui consegue un evidente pericolo per l'incolumità fisica e la sicurezza degli inquilini oltre che disservizio in termini di fruibilità degli spazi condominiali».CITOFONI E ANTENNAI residenti, per testimoniare la situazione, hanno scattato foto e girato anche alcuni filmati, dove viene fatto notare pure che non vanno i lampioni esterni alla palazzina e ci sono problemi al portone di accesso. Problemi a catena insomma. Nella lettera sottoscritta dai residenti ed inviata ad Ater s spiega anche che «hanno smesso di funzionare i citofoni del portone di ingresso e l'antenna televisiva». È corposa insomma la serie di problematiche per cui da via dei Loggi è stato chiesto ad Ater un giro di vite in fatto di manutenzione. Sono stati vari, come riferito, gli appelli. Per uno ha cominciato a muoversi qualcosa.FOGNE E LAVORISono infatti scattati dei lavori per la sistemazione della rete fognaria esterna alle palazzine. Lì, nel piazzale adibito a parcheggio, da circa un mese si è verificata una continua fuoriuscita di fluidi provenienti dalla rete fognaria, formando un ristagno nei pressi dei contenitori dei rifiuti. Una situazione delicata. Per questo aspetto la macchina della manutenzione, dopo le segnalazioni, si è mossa. Da qualche giorno sono infatti iniziati i lavori di manutenzione della fogna. Ora, ha scritto Perugia Solidale tramite social «restano in ogni caso tutte le altre gravi questioni che abbiamo sollevato. Continueremo ad agire affinché le periferie, da sempre dimenticate dalle nostre istituzioni, possano avere l'attenzione che meritano e i cittadini che vi abitano non siano considerati persone di serie B da sfruttare solo come bacino elettorale».Riccardo Gasperini