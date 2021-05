8 Maggio 2021

LE INIZIATIVE

Due interventi di cura del territorio in meno di venti giorni. Protagonisti i volontari dell'associazione Filosofi...Amo, che da anni si muove per il decoro, la socialità e la sicurezza del territorio di via dei Filosofi e dintorni.

Ieri, per il secondo atto delle operazioni di pulizia di primavera nel quartiere, i cittadini hanno messo mano alla piazzetta intitolata alla scrittrice Rina Gatti, fra la scuola Lombardo Radice ed il bar Branko. A ripulirla dalle erbacce e dall'incuria ci hanno pensato i volontari Giuseppe Vento e Gianni Testi (c'è stato anche chi li ha voluti ringraziare offrendo loro una merenda), che si sono prodigati per preparare quest'area per possibili eventi estivi che potrebbero essere organizzati prossimamente. L'associazione presieduta da Francesco Berardi racconta che anche i bambini della scuola si sono soffermati a guardare i due angeli del verde al lavoro, ed hanno appreso le motivazioni che guidano i volontari e l'associazione FilosofiAmo. Associazione che promette altri interventi, arrivati per il momento a quota 2. Nemmeno troppo tempo fa, verso metà aprile, i volontari dell'associazione, avevano portato a termine lo sfalcio delle erbacce nel tratto che collega via dei Filosofi, all'altezza del civico 41, e via Leonardo Da Vinci. I quell'occasione l'associazione, nel raccontare l'iniziativa, aveva sottolineato che «la situazione di degrado, già nota da tempo, è stata recentemente evidenziata ancora una volta dagli abitanti dei palazzi confinanti». Già dopo il primo intervento era stato assicurato che i lavori di pulizia non sarebbero finiti.

Domani si metteranno in moto sette associazioni dell'acropoli per dare una decisa spinta al decoro del cuore della città. Nei rioni, su impulso dell'associazione Priori e delle altre realtà aderenti, scatterà la pulizia dei segnali, delle serrande, la rimozione dell'erbaccia infestante e dei rifiuti.

Riccardo Gasperini