AMBIENTE

C'è stata subito preoccupazione quando alcuni cittadini si sono accorti dei pannelli che annunciavano interventi sul verde nella zona di via Birago. Lì da ieri e fino a venerdì un'ordinanza del Comune dispone il divieto di sosta in alcuni tratti per l'abbattimento di alberature. Sull'onda delle polemiche nate per i recenti interventi nella zona di Madonna Alta, molti hanno subito alzato la voce.

Ma l'ultimo piano, avviato ieri, scatta per ragioni di sicurezza. Oggetto di abbattimento sono infatti alcuni cipressi in una parte di greppo che risultavano particolarmente pericolosi perché inclinati. Così, per garantire incolumità, è stato disposto il taglio di quelli più a rischio in quella fetta di proprietà a metà fra Comune e Curia (è infatti adiacente alla chiesa del quartiere).

Molti cittadini avevano chiesto chiarimenti nel timore di un abbattimento di altri e più grandi alberi presenti in quel tratto. Alberi che non sono minimamente interessati dall'intervento. Così la protesta è rientrata e l'intervento è scattato senza problemi. Quello della gestione del verde è un tema da molto tempo al centro del dibattito, anche acceso, con varie realtà associative che si sono mobilitate per chiedere una diversa gestione e l'avvio di un piano strutturato. In Comune è anche stata depositata una petizione con 250 firme raccolte in poco tempo.

