24 Aprile 2021

IL CASO

Da Austin, Texas, a San Marco, Perugia. Migliaia di chilometri, l'Italia e l'Umbria di cui sono innamorati da sempre per godersi la pensione. Una scelta di vita fatta cinque anni fa e che nelle ultime settimane si è trasformata in un inferno dal quale soltanto il loro coraggio e l'aiuto degli investigatori della terza sezione della squadra mobile (diretti da Gianluca Boiano e dal vice, Adriano Felici) li ha saputi tirare fuori.

Il coraggio di togliere da guai un figlio di 38 anni con gravi problemi psichici e togliercisi loro stessi, perché quel «vi ammazzo tutti» ripetuto più volte da una badante che di fatto teneva tutta la famiglia in ostaggio è sembrato molte volte vicino al realizzarsi.

LA STORIA

Poco tempo, ma sembrato un'eternità: i due genitori texani, dopo essersi trasferiti a Perugia cinque anni fa, visto l'avanzare dell'età decidono a marzo di assumere una badante che li aiuti nella gestione del figlio. La scelta cade su una donna della Repubblica Ceca, 59 anni e che vive in città da tempo. Mamma e papà vivono al piano di sotto, mentre a quello di sopra c'è il figlio assieme alla donna che ha il compito di accudirlo. Non passa molto dall'arrivo della badante che iniziano i primi problemi: le urla al piano di sopra raccontano di una situazione non facile, e non certo imputabile esclusivamente alla situazione del figlio. Quelle urla vengono distintamente sentite dai vicini, particolarmente preoccupati per l'uomo e i suoi genitori dal momento che i più di un'occasione incontrano la badante palesemente ubriaca.

Passano i giorni e le cose diventano terribilmente preoccupanti: «Devi fare come ti dico io» è una specie di slogan che si ripete a decibel altissimi da parte della donna nei confronti dell'uomo che dovrebbe accudire e che di fatto invece vive costantemente in uno stato di costrizione ingiurie, minacce, sopraffazioni ed episodi di violenza fisica «non esitando raccontano dalla squadra mobile - addirittura ad approfittare della sua vulnerabilità e a sedurlo al fine di carpirgli somme di denaro o di ottenere la disponibilità della sua autovettura».

Dagli accertamenti svolti dalla squadra mobile sotto il coordinamento del sostituto procuratore Laura Reale, è emerso che quando la coppia si è resa conto di aver affidato il figlio alla persona sbagliata, ha chiesto alla badante di lasciare immediatamente l'abitazione. Per tutta risposta, la donna avrebbe iniziato a minacciare di morte e a offendere anche i genitori del suo assistito, arrivando ad alzare le mani nei loro confronti e terrorizzandoli sino al punto che, negli ultimi 15 giorni, la coppia aveva preferito lasciare il proprio domicilio trasferendosi in albergo. Sostenendo con forza che tra lei e il figlio c'era una relazione sentimentale vera e propria e che quindi non se ne sarebbe andata dalla casa dell'uomo. Nel frattempo, i coniugi statunitensi avevano però presentato ben due denunce contro di lei, attivando così il procedimento penale che ha portato, nella giornata di giovedì, all'esecuzione della misura cautelare del divieto di avvicinamento.

La donna, quindi, è stata allontanata dall'abitazione dalla polizia, che le ha inoltre notificato il divieto di avvicinarsi a meno di 200 metri da ogni luogo frequentato dal suo ormai ex assistito e dai suoi genitori. Una misura sicuramente importante, con la speranza che basti alla donna per non tormentare ulteriormente la famiglia texana di San Marco. Una misura che gli investigatori della sezione Reati contro la persona della squadra mobile applicano sempre di più in questi mesi caratterizzati da un aumento consistente della confilittualità domestica e anche tra vicini di casa.

Egle Priolo