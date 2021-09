Martedì 28 Settembre 2021, 05:04

IL CASO

Non c'è pace per il vespasiano di via delle Cantine, inaugurato poco più di un anno fa grazie alla sinergia fra Comune e canonici della cattedrale (proprietaria dello spazio). Come già accaduto più volte nel corso del tempo, spuntano ancora una volta segnalazioni di degrado.

L'ultima nella giornata di ieri. Un cittadino ha segnato via social la situazione definita da molti utenti «disgustosa». Nonostante il servizio di pulizia, che molti chiedono di poter incrementare per innalzare il livello di decoro, c'è il grave problema della mancanza di rispetto da parte di chi quel vespasiano lo utilizza. Una dimostrazione sono, tanto per fare un esempio le scritte fatte con spray e pennarelli indelebili. Uno sfregio bello e buono, che è un po' il filo rosso del degrado in tante zone della città, coperte di scritte nonostante gli interventi di pulizia che vengono disposti nel tempo.

Proprio in fatto di vespasiani in centro, nella più famosa piattaforma online per le petizioni, Change.org, c'è un appello per la riattivazione del vespasiano di via della Viola. Nella petizione io cittadino che l'ha lanciata scrive che «molti nemmeno sanno che c'era, e sarebbe semplice ripristinare. In un angolino nascosto della via ci sarebbe questa possibilità, che eviterebbe molti fastidi ai residenti della zona e a chiunque capiti di passarci». La proposta è stata lanciata per limitare il problema dei vicoli usati come bagni.

Ri.Ga.