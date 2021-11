Venerdì 19 Novembre 2021, 05:04

Vertice sul Nodino mercoledì sera nella sede della Pro Ponte, dove il comitato cittadino Chi salverà Ponte San Giovanni? ha incontrato l'associazionismo. Un momento per ribadire, in fatto di traffico e di impatto sul maxi quartiere, che «l'attuale situazione non sia più sostenibile». A parlare della situazione Fausto Cocciari, il portavoce del comitato che ribadisce come «non esistono alternative percorribili» al Nodino «tanto che l'opera è già stata finanziata e attualmente in fase di progetto definitivo». «Tutte le altre proposte formulate al momento, incentrate su mobilità ferroviaria e autolimitazione dei mezzi privati ad opera dei cittadini si scontrano con la mancanza di progetti concreti che rimandano a tempi lontani e indefinibili, non conciliabili con l'urgenza assoluta di liberare Ponte San Giovanni dall'assedio di veicoli». A parlare della situazione anche l'altro portavoce del Comitato, Luigi Ercolani. Tutto il comitato ha ripetutamente esortato le associazioni «ad aderire alla propria pressione sulle autorità competenti, perché solo la compattezza e la determinazione dei cittadini possono aiutare a rimuovere le ultime difficoltà burocratiche che ancora sono di ostacolo alla realizzazione dell'opera».